Sensex étend sa séquence de gains au troisième jour consécutif, Nifty doit franchir 17250 pour une hausse supplémentaire

Les taureaux refusent d’abandonner sur Dalal Street, prolongeant leur séquence de gains au troisième jour consécutif. S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 384 points ou 0,68% à 57 315 ​​tandis que NSE Nifty 50 a bondi de 117 points ou 0,69% à 17 072. La jauge de cuisson, Bank Nifty a bondi de 0,46% pour s’établir à 35 191. Power Grid a bondi de 3,4% pour terminer en tant que premier gagnant sur Sensex, ITC, Bajaj Finance et Infosys étaient les autres principaux gagnants. Bharti Airtel a été le plus en retard avec une baisse de 0,93%, suivi de Sun Pharma, Maruti Suzuki India et Ultratech Cement. India VIX a chuté de 4,52% pour clôturer en dessous de 16 niveaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments-

« 17150-17250 est une zone de résistance et nous évitons ces niveaux. Une fois que nous clôturons au-dessus de 17250, il y aura un regain de confiance dans les échanges du côté acheteur. Jusque-là, le biais reste du côté vendeur. Le support du Nifty se situe à 16800-16900 et si cela se brise, nous testerons à nouveau les plus bas récents. »

Analyste technique senior chez LKP Securities–

« L’indice a ouvert une journée avec un bon écart, mais après l’ouverture, il s’est négocié dans une fourchette étroite tout au long de la journée et a clôturé une journée à 17073, formant un motif de bougie doji sur le graphique quotidien qui laisse présager une indécision sur les marchés. L’indice a déplacé son support vers la zone 17000-16900 et se tenant au-dessus desdits niveaux, on peut s’attendre à un moment positif de l’indice dans les sessions à venir. De plus, toute baisse près desdits niveaux constituera une opportunité d’achat, l’obstacle immédiat est placé dans la zone 17120-17200.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a négocié des sommets plus élevés et une formation plus basse plus élevée au cours des trois dernières séances de négociation, ce qui suggère une force dans le compteur. De plus, l’indice a donné une cassure de la ligne de tendance étendue ainsi qu’un commerce au-dessus de 21&50-HMA, ce qui suggère une force dans le compteur. Cependant, un indicateur de dynamique STOCHASTIQUE se négocie avec un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16800 niveaux tandis que la résistance se situe à 17180 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17300-17400 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 34 800 niveaux et une résistance à 35 500 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les bourses nationales ont continué à négocier, reflétant une humeur optimiste sur les marchés mondiaux, tirée par les gains des actions immobilières, financières et informatiques, tandis que les marchés plus larges se sont renforcés. Le PIB américain au troisième trimestre a augmenté de 2,3 % en rythme annualisé, ce qui est plus élevé que prévu. Les rapports sur la réduction du risque d’hospitalisation et de la gravité d’Omicron par rapport à la variante delta ont soutenu la dynamique haussière ainsi que des données économiques favorables aux États-Unis.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« Les marchés se réconfortent de leurs homologues mondiaux, mais il sera difficile de prolonger le rebond au milieu des mises à jour sur l’augmentation des cas de COVID. Les participants doivent continuer d’adopter une approche prudente et se concentrer sur la sélection de titres. En dehors de l’informatique, nous constatons que certains compteurs de la pharma et des produits de grande consommation se portent également bien. Cependant, la sous-performance du pack bancaire reste la principale préoccupation. Nous pensons qu’un mouvement décisif au-dessus de 17 150 dans Nifty et de 35 500 dans l’indice bancaire déclencherait un nouveau rebond, sinon les prises de bénéfices reprendraient. »

