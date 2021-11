Sensex ferme à nouveau avec des pertes, tendance baissière à court terme astucieuse, support placé à 17750

Le marché boursier a clôturé aujourd’hui avec des pertes. (Photo : REUTERS)

Les ours ont continué à contrôler l’élan de Dalal Street mercredi, forçant les indices de référence à la baisse pour la deuxième journée consécutive. Le S&P BSE Sensex a perdu 314 points ou 0,52% pour terminer à 60 008 tandis que Nifty 50 était juste en dessous de 17 900 à la fin de la journée. India VIX a terminé en baisse de 1,45%, abandonnant 14,98 niveaux. Asian Paints a été le meilleur gagnant sur Sensex, en hausse de 2,35%, suivi de Maruti Suzuki, Power Grid et NTPC. Reliance Industries a été le plus à la traîne, en baisse de 1,91%, suivie par Axis Bank, Kotak Bank, Bharti Airtel et Titan. Bank Nifty a clôturé en baisse de 0,69% à 38 041 tandis que les marchés plus larges ont clôturé en grande partie dans le rouge, à l’exception du Nifty Smallcap 100.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance à court terme de Nifty est à la baisse et les ours ont commencé à participer activement au marché. Le prochain support important pour les taureaux se situe autour de 17750 et un mouvement en dessous de cette zone est susceptible d’ouvrir une forte faiblesse à court terme. Un léger rebond haussier du support inférieur n’est pas exclu à court terme. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« Une autre série de ventes a été observée au cours de la séance d’aujourd’hui et l’indice a clôturé une journée à 17 900 avec une perte de plus de demi pour cent formant une bougie baissière pour la troisième journée consécutive. L’indice a réussi à franchir le support de sa ligne de tendance haussière de la zone 17900, ce qui laisse entendre que nous pourrions voir plus de pression si l’indice continuait à s’échanger en dessous de la zone 17900 vers la zone 17800-17700 qui sont les prochains supports pour astucieux et la résistance se rapproche de la zone 17950-18000 au-dessus Marque 18k seulement, nous pouvons voir une bonne force.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

«De faibles signaux mondiaux pèsent sur le sentiment et il n’y a pas grand-chose à encourager sur le front national également. Les indications sont en faveur d’une nouvelle baisse mais le rythme serait progressif. Nifty a le prochain support autour de la zone 17 800-17 700. En cas de rebond, 18 000 constitueraient un obstacle. Les participants doivent aligner leurs positions en conséquence.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

«Sur un graphique horaire, l’indice a donné une ventilation de la ligne de tendance, qui indique quelques corrections. En outre, l’indice a clôturé en dessous de 21 DMA et l’indicateur stochastique se négocie en crossover négatif. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17750 niveaux, tandis que la résistance est à 18100 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les données robustes des ventes au détail aux États-Unis n’ont pas inspiré les marchés mondiaux, car les indices nationaux se négociaient avec un biais négatif pour clôturer profondément dans le rouge. Le taux d’inflation annuel en hausse au Royaume-Uni, signalé à 4,2 % en octobre contre 3,1 % il y a un mois, a commencé à détériorer l’humeur des investisseurs, ajoutant aux inquiétudes inflationnistes existantes. Les données des ventes au détail d’octobre aux États-Unis ont augmenté de 1,7% en glissement mensuel, dépassant les estimations. L’augmentation du nombre de nouveaux cas de covid maintient les investisseurs mondiaux sur le fil, attisant les craintes d’un ralentissement économique. Sur le plan intérieur, le secteur automobile était au centre de l’attention, les rapports suggérant un soulagement des pénuries de puces et de semi-conducteurs.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty s’est négocié dans une petite fourchette de 100 points aujourd’hui. Il a clôturé négativement de 110 points à 17890. Nifty montre une faiblesse et il est important qu’il se négocie au-dessus de 17800, s’il est cassé, nous pourrions voir 17650 comme prochain niveau de support. Du côté supérieur, Nifty a une résistance dans la plage de 18100 à 18200. Il est suggéré aux traders de ne pas acheter des marchés en baisse et d’attendre que Nifty clôture au-dessus de 18200 avec des volumes supérieurs à la moyenne avant de prendre de nouvelles positions longues.

