Sensex ferme à plat avec un biais positif, Nifty pour faire face à la résistance aux niveaux de 18210, support à 17978

Après avoir été témoin d’une séance de trading volatile qui a vu Sensex, Nifty danser entre gains et pertes, les principaux indices ont clôturé la journée à plat avec un biais positif. S&P BSE Sensex a bondi de 32 points ou 0,05 % pour clôturer à 60 718 tandis que NSE Nifty 50 a gagné 0,04 % pour terminer à 18 109. Power Grid Corporation a été le meilleur gagnant de Sensex, en hausse de 2,99%, suivi par ITC, Asian Paints et Nestlé India. Tata Steel a été le titre le moins performant, en baisse de 3,24%, suivi de Mahindra & Mahindra et de Bajaj Auto. India VIX a clôturé en hausse de 1,64% à 15,49 niveaux. Bank Nifty a clôturé en baisse de 0,08% tandis que les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices de référence.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty fermé appartement faisant un doji après un uprun. Le ratio de baisse de l’avance était négatif, reflétant les prises de bénéfices sur les petites et moyennes capitalisations. Le Nifty a du mal à miser sur les gains. Les flux et les volumes institutionnels doivent croître pour s’accompagner d’une hausse. 18210 pourrait être une résistance à court terme, tandis que 17978 est un support.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice Nifty a dépassé les sommets précédents et s’est stabilisé au-dessus de la formation de la bande de Bollinger moyenne sur le graphique journalier. De plus, l’indice est également passé au-dessus de la SMA de 21 jours, ce qui ajoute une force positive pour la journée à venir. Un indicateur de dynamique RSI (14) et stochastique a également suggéré un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat à 18 000 niveaux tandis que la résistance atteint 18 350 niveaux. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

«Les marchés se sont négociés de manière volatile et ont terminé presque inchangés au milieu d’indices mitigés. Des signaux mondiaux optimistes ont déclenché un départ ferme, mais les prises de bénéfices dans tous les secteurs ont réduit les gains au fur et à mesure que la journée avançait. Les marchés étant globalement dans une phase de consolidation, la volatilité qui prévaut est normale. En l’absence de tout événement national majeur, les signaux mondiaux dicteront la tendance au cours des prochaines sessions. Les participants devraient se concentrer davantage sur la gestion des risques au jour le jour et rester extrêmement prudents dans la sélection des actions. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Le marché intérieur se négociait avec un biais négatif, entre gains et pertes, suivant les marchés mondiaux volatils et dans le sillage des données d’inflation nationale. En raison de la hausse des prix du pétrole brut et des produits manufacturés, le WPI de l’Inde en octobre a grimpé à 12,54 % contre 10,66 % en septembre. Au contraire, la croissance de la production industrielle de la Chine s’est accélérée à 3,5% en glissement annuel malgré de nouvelles restrictions liées au covid et des pénuries d’approvisionnement, atténuant ainsi les inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial. L’intérêt d’acheter pour les biens de consommation durables et les actions de la santé a dépassé les métaux qui saignent et les banques d’UAP pour terminer la séance de négociation de la journée sur une note plate. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Le pétrole brut a également subi une correction mineure alors que le président américain Joe Biden a été appelé à exploiter les réserves de pétrole stratégiques pour lutter contre la flambée des prix des stations-service aux États-Unis. Étant donné que les marchés se consolident autour de la zone des 18 100 depuis un certain temps, ce qui suggère de bons points d’entrée sur des actions de qualité à long terme. »

