Sensex ferme avec des gains, reprend la tendance haussière, Nifty résistance placée dans la plage 17900-18000

Les indices de référence nationaux ont clôturé dans le vert vendredi après que les taureaux ont forcé Sensex et Nifty à augmenter à la dernière heure des échanges. S&P BSE Sensex a ajouté 142 points ou 0,24% pour clôturer à 59 744 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé 66 points ou 0,38% de plus à 17 812. Asian Paints a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 1,8 %, suivi de TCS, Nestlé India et Ultratech Cement. Bajaj Finserv a été le principal frein, en baisse de 1,4%, accompagné de Mahindra & Mahindra, Larsen & Toubro et Bajaj Finance. Bank Nifty a augmenté de 0,67% à la clôture tandis que les marchés plus larges ont terminé la journée en grande partie dans le vert, à l’exception de la petite capitalisation 50. India VIX a chuté de 2,11% pour s’établir à 17,6 niveaux.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance sous-jacente à court terme de Nifty reste positive avec une volatilité élevée. La force de la tendance haussière reste intacte et il est peu probable que nous assistions à une forte tendance à la baisse à partir d’ici. Toute faiblesse à partir d’ici pourrait être une opportunité d’achat autour du support crucial des niveaux 17600 et nous nous attendons à une nouvelle hausse des niveaux inférieurs. La résistance immédiate est placée à 17900.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice s’est négocié avec une formation plus élevée et plus basse sur un graphique hebdomadaire ainsi qu’un chandelier ouvert marubozu formé qui suggère un rallye à la hausse dans le compteur. De plus, l’indice s’est négocié au-dessus de 21&50-HMA, ce qui suggère une force dans le compteur. Cependant, un indicateur de dynamique MACD se négocie avec un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 500 niveaux tandis que la résistance atteint 18 000 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 18 200 à 18 300 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 800 niveaux et une résistance à 38 300 niveaux. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le front mondial, les marchés asiatiques se sont échangés de manière mitigée après que de nouvelles baisses des grandes actions technologiques ont fait baisser les principaux indices à Wall Street. Les marchés européens se négociaient à la baisse, les investisseurs pariant que les données de vendredi sur l’emploi aux États-Unis ne feraient pas grand-chose pour changer la trajectoire de la Réserve fédérale vers un resserrement plus rapide que prévu. Sur le plan technique, le support et la résistance immédiats de Nifty peuvent être respectivement de 17 500 et 18 000. Alors que pour Bank Nifty 37000 et 38200 peuvent agir comme support et résistance immédiats.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les indices nationaux ont effacé les premiers gains suite aux faibles signaux de leurs pairs mondiaux alors que les marchés du monde entier attendent le taux d’inflation de la zone euro et les données sur les salaires aux États-Unis attendues plus tard dans la journée. Le fort appétit pour les actions de la santé et de la consommation durable a aidé les marchés à clôturer à plat avec un biais positif. Bien que l’augmentation des cas d’omicron et la position belliciste de la Fed américaine maintiennent le marché volatil, les espoirs d’une saison des bénéfices favorable et le passage des FII aux acheteurs nets injectent de l’optimisme sur le marché. »

