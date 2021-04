Sensex, gain de Nifty pour la deuxième séance de trading consécutive; vérifier le support des clés, les niveaux de résistance

Bank Nifty a terminé en hausse de 1,51%, l’indice Nifty PSU Bank a gagné 1,95%. La volatilité a légèrement baissé mais est restée au-dessus de 20 niveaux. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont terminé dans le vert mercredi, aidés par la première réunion MPC de la Reserve Bank of India de l’année fiscale en cours. Le S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 460 points à 49 661, tandis que le Nifty 50 plus large a clôturé à 14 819. State Bank of India, ICICI Bank, Nestlé et IndusInd Bank ont ​​été les principaux gagnants, avec une hausse de plus de 2% chacune. Titan, NTPC et HUL étaient les seuls drags sur Sensex. Bank Nifty a terminé en hausse de 1,51%, l’indice Nifty PSU Bank a gagné 1,95%. La volatilité a légèrement baissé mais est restée au-dessus de 20 niveaux.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

«L’indice a progressé intelligemment mais n’a pas réussi à dépasser 14900-14950. Si nous pouvons conquérir ce niveau, nous passerons plus haut à 15300-15400. Les marchés pourraient faire face à une certaine résistance autour de la conjoncture actuelle. À la baisse, 14600-14700 est devenu un bon support pour le Nifty et si nous ne respectons pas cette zone, nous pourrions casser plus loin et descendre à 14200-14300.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

«L’indice a clôturé un jour à 14819 avec des gains de près d’un pour cent et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier. Encore une fois, 14900 a constitué un obstacle majeur dans la session d’aujourd’hui, donc jusqu’à ce que nous ne voyions pas une cassure décisive au-dessus de 14900, les hausses seront plafonnées et une fois que nous verrons une cassure au-dessus de 14900, nous pourrions voir un bon mouvement de couverture courte qui peut pousser l’indice vers la zone 15000-15100 rapidement, le support immédiat est toujours placé dans la zone 14700-14600. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

«Le marché indien est revigoré par la position accommodante à long terme de RBI pour maintenir une politique monétaire facile jusqu’à ce que l’économie revienne à la normale. Un grand bravo est le programme d’achat GSec de crore de Rs.1 lakh pour assurer la liquidité et aplatir la courbe des rendements à long terme. La décision de RBI de maintenir ses prévisions de croissance élevée du PIB a également aidé le marché à calmer ses craintes qui avaient augmenté après la deuxième vague d’infection et les verrouillages stricts.

Ajit Mishra, VP – Recherche, Broking Religare

«Les marchés ont connu un rebond sain et ont gagné près d’un pour cent, prenant une pause après la récente baisse. Les valeurs bancaires ont mené la charge, grâce à la politique monétaire accommodante dans laquelle la RBI a laissé les taux inchangés et a maintenu sa position accommodante. Avec la politique de RBI derrière nous, l’attention des investisseurs reviendrait aux fondamentaux et aux signaux mondiaux. La hausse des cas de COVID-19 et l’annonce des bénéfices des entreprises dicteraient la tendance à venir. Une cassure décisive au-dessus de 14 900 chez Nifty pourrait entraîner une poussée durable, sinon la consolidation se poursuivra. En attendant, préférez les positions couvertes et concentrez-vous davantage sur la sélection de titres. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

«Un jour où plusieurs États se lancent dans les sondages, la position accommodante de la RBI a applaudi la rue alors que Rate Sensitives levait les yeux alors même que plusieurs noms de taille moyenne dans tous les secteurs suscitaient un vif intérêt des investisseurs. Les investisseurs en introduction en bourse ont également vu des gains sur la cotation malgré des attentes modérées. »

