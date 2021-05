Sensex, les pires performances de Nifty en avril au milieu de la flambée COVID, des verrouillages; Les actions américaines bondissent de plus de 5%

Le Sensex à 30 actions a chuté de 1,5% tandis que Nifty de NSE a chuté de 0,4% au mois d’avril

Les indices de référence du marché boursier indien BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en baisse en avril, principalement en raison de la récente flambée record des cas de COVID-19 et de nouvelles impositions telles que des verrouillages et des couvre-feux pour freiner la propagation de maladies mortelles, qui ont pesé sur le sentiment des investisseurs. Le Sensex à 30 actions a chuté de 1,5% tandis que Nifty de NSE a chuté de 0,4% au mois d’avril. En comparaison, les indices boursiers américains, le Dow Jones, les indices Nasdaq Composite et S&P 500, à forte intensité technologique, ont grimpé à 5,4%, principalement grâce à de solides perspectives de reprise économique soutenues par un soutien soutenu de la politique budgétaire et l’assurance de la Réserve fédérale américaine de fournir un soutien suffisant de liquidités Madan Sabnavis, économiste en chef, CARE Ratings a déclaré dans un rapport. Selon CARE Ratings, les principaux moteurs des marchés boursiers étaient les bénéfices des entreprises optimistes, les campagnes de vaccination de masse et les réouvertures progressives, un soutien politique soutenu, de meilleures perspectives économiques mondiales et des données macroéconomiques meilleures que prévu.

Au contraire, des facteurs tels que la flambée des cas et des décès de coronavirus, les verrouillages et les couvre-feux, les rendements élevés du Trésor américain, les inquiétudes inflationnistes et les inquiétudes concernant les campagnes de vaccination ont été parmi les freins boursiers. La propagation des infections à COVID et le pic de décès dans certains pays comme l’Inde et le Japon, ainsi que le renforcement des restrictions / freins pour contenir la propagation du virus, ont également assombri les perspectives du rythme de la reprise économique.

Sensex, les pires performances de Nifty en avril 2021

Le sentiment des investisseurs en Inde et au Japon a été le plus atténué en raison d’une flambée des cas de coronavirus et de nouvelles mesures de verrouillage ont menacé les bénéfices des entreprises et les perspectives de reprise économique. Les indices de référence au Japon (Nikkei 225) ont baissé de 1,3 pour cent à fin avril. Alors que l’indice composite de Shanghai, l’indice boursier chinois, s’est terminé à plat et le KOSPI de la Corée du Sud a terminé en hausse de 2,8% à la fin d’avril 2021.

«Les risques liés au rythme de la reprise économique, l’assombrissement des perspectives économiques et le renversement des récentes poussées vertes observées dans l’économie indienne ont conduit au retrait des investisseurs étrangers», a noté CARE Ratings. La faiblesse des données macroéconomiques et les inquiétudes liées à l’offre en cas de progrès raisonnable de l’Inde en matière de vaccinations de masse ont fait pression sur les sentiments des investisseurs et entraîné une baisse des marchés boursiers.

Les actions américaines ont bondi de plus de 5% en avril

Les principaux indices boursiers aux États-Unis ont terminé en hausse en avril par rapport à la fin du mois précédent, Dow Jones Industrials ayant clôturé en hausse de 2,7%, tandis que les gains du Nasdaq Composite et du S&P 500, à forte intensité technologique, étaient plus robustes à 5,4% et 5,2%. , respectivement. Des données macroéconomiques solides pour l’économie américaine ainsi que la Réserve fédérale américaine réitérant son discours de politique monétaire accommodante, un soutien soutenu des liquidités, le statu quo sur les taux d’intérêt directeurs, ont stimulé les sentiments des investisseurs. Alors que les investisseurs américains sont restés prudents en avril et que les gains ont été plafonnés en raison de la forte augmentation des cas de COVID, des décès et des restrictions de verrouillage qui en découlent dans certains pays, ce qui a fait craindre une reprise économique naissante.

Les marchés boursiers européens bondissent sur de solides perspectives de reprise économique

Les principales actions européennes ont également clôturé largement à la hausse en avril 2021. Le FTSE 100 a bondi de 3,8%, le CAC 40 de 3,3% tandis que les gains de l’indice de référence allemand DAX ont été réduits à près de 1%. Le sentiment des investisseurs sur les marchés boursiers européens a été motivé par de meilleures perspectives de reprise économique reflétées par une amélioration meilleure que prévu des indicateurs à haute fréquence (augmentation de la confiance des consommateurs, indice d’activité de la zone euro), des bénéfices des entreprises optimistes pour le premier trimestre 2021 et une inoculation massive conduit dans un certain nombre de pays européens.

