Sensex marque une séquence de quatre jours de victoires consécutives à l’expiration hebdomadaire des F&O, la tendance à court terme Nifty reste positive

Dalal Street a mis fin à sa séquence de quatre jours de victoires consécutives lors de la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options jeudi au milieu d’une vente massive sur le marché mondial. Sensex a récolté 621 points de 1,03% pour terminer à 59 601 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 179 points ou 1% pour clôturer à 17 745. Bajaj Auto a été le meilleur gagnant, en hausse de 1,77%, suivi par IndusInd Bank, Bharti Airtel et Maruti Suzuki India. Ultratech Cement a été le pire interprète de Sensex, en baisse de 2,58%, accompagné de Tech Mahindra, Reliance Industries et HCL Technologies. Bank Nifty a perdu 0,55% à la clôture, tandis que les marchés plus larges ont clôturé de manière mitigée. India VIX a grimpé de 4,34% et a clôturé à un peu moins de 18 niveaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Malgré une ouverture vers le bas avec un écart, l’indice n’a pas tardé à rebondir depuis les plus bas. Tant que nous ne cassons pas 17200, la tendance à court terme du marché est positive. Les corrections intrajournalières peuvent être utilisées pour accumuler des positions longues pour un objectif de 18050-18100. Clôturer en dessous de 17200 serait l’arrêt.

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a ouvert la journée avec un écart vers le bas, mais au cours de la seconde moitié, il a réussi à récupérer quelques pertes et a clôturé la journée à 17 746 avec une perte de 1 % et a formé une sorte de bougie doji sur le graphique journalier. L’indice a formé une bonne zone de support près de la zone 17700-17600 et nous avons assisté à un recul décent de la même gamme, donc à l’avenir, les niveaux mentionnés agiront également comme un bon support. s’il est formé près de la zone 17825-17900, nous pourrions voir des bénéfices enregistrés à nouveau autour de la zone 17900.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Sur un graphique technique, l’indice astucieux a pris une résistance immédiate à la formation supérieure de la bande de Bollinger et s’est échangé en dessous. Un indicateur MACD & RSI se négocie toujours avec un croisement positif qui soutient la tendance haussière. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17600 niveaux et une résistance à 18000 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36700 niveaux et une résistance à 38000 niveaux.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Après une forte baisse des marchés occidentaux, le marché intérieur a connu une ouverture vers le bas et a étendu ses pertes en raison de la vente d’actions informatiques, immobilières et pétrolières et gazières. Les marchés mondiaux ont été touchés par les ventes massives alors que le compte rendu de la réunion de la Fed indiquait une hausse des taux directeurs plus rapide que prévu compte tenu des niveaux élevés d’inflation aux États-Unis. Les investisseurs surveillent également la propagation rapide des cas de covid et des restrictions plus strictes imposées car cela maintiendrait le marché très volatil dans les prochains jours. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le plan technique, le support et la résistance immédiats de Nifty peuvent être respectivement de 17 500 et 18 000. Alors que pour Bank Nifty, les 36600 et 38000 peuvent servir de support et de résistance immédiats.

