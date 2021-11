Sensex met fin à une séquence de 3 jours de défaites consécutives ; Le support solide de Nifty se situe dans la plage 17850-17800

Le fort rebond haussier de lundi pourrait être une indication d’un fort retour des haussiers à partir des plus bas. Image: Pixabay

BSE Sensex et Nifty 50 ont mis fin à la séquence de 3 jours de défaites consécutives et ont bondi de près de 1,5% lundi, principalement en achetant des actions informatiques et bancaires sélectionnées. L’ESB Sensex a progressé de 831 points ou 1,40% à 60 138,46, tandis que l’indice Nifty 50 de NSE a bondi de 258 points ou 1,46 % à 17 930. Les poids lourds des indices tels que Infosys, HDFC Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), Tata Consultancy Services (TCS), Kotak Mahindra Bank ont ​​le plus contribué à la hausse des indices. L’indice BSE MidCap a surperformé l’indice de référence des actions et a bondi de près de 2% ou 453 points. L’indice BSE Smallcap a également bondi de 1,13 pour cent ou 316 points et s’est établi à 28 299. India VIX, l’indice de volatilité a chuté de 1,09 % pour terminer à 17,24 niveaux. Les analystes disent que si Nifty se maintient au-dessus de 17900, la tendance haussière pourrait faire monter l’indice.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Le rallye d’aujourd’hui a été un soulagement majeur, car les ours ont gagné en force au cours des dernières séances. La reprise a également été aidée par le sentiment favorable du marché mondial, qui a déclenché des achats frénétiques ici. L’indice de référence Nifty a ouvert avec un écart haussier et en fin d’après-midi a franchi la résistance intrajournalière de 17800. Techniquement, l’indice a terminé une étape d’un rallye de repli et maintenant 18000 et 18050 agiraient comme un niveau de résistance crucial. L’indice a formé une forte bougie haussière, mais la principale préoccupation est qu’il se négocie toujours en dessous de la SMA de 20 jours. Nous sommes d’avis que la texture intrajournalière du marché est haussière, mais les traders peuvent préférer rester prudents entre les niveaux 17975-18020. Tant que l’indice se négocie au-dessus du niveau de 17800, la texture de la tendance haussière est intacte. Pour les taureaux, le niveau 17850-17800 pourrait être la zone de support solide et en dessous de ce niveau, la tendance haussière serait vulnérable.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a augmenté intelligemment pour dépasser le niveau 17900. Si nous pouvons rester au-dessus de ce niveau pendant quelques séances de bourse, la tendance haussière devrait reprendre et faire monter l’indice. A la baisse, 17550-17600 est devenu un bon support pour les marchés et jusqu’à ce que cela ne se brise pas sur une base de clôture, il est prudent de supposer que la tendance continue de rester à la hausse.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice a pris le support de la bande inférieure de Bollinger et a rebondi à partir de là, ce qui indique une force pour la hausse. Sur le graphique de quatre heures, l’indice a confirmé une sorte de modèle de chandelier haussier Harami qui suggère que les taureaux sont à nouveau actifs. En outre, l’indice a clôturé au-dessus de 21&9 HMA, ce qui suggère une direction vers le nord dans le compteur. L’indicateur de Momentum horaire MACD & Stochastique se négocie avec un croisement positif qui suggère une dynamique haussière dans la session à venir. À l’heure actuelle, le Nifty a un support immédiat à 17580 tandis que la résistance se situe à 18100 niveaux.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Le mois a commencé sur une note volatile jusqu’à ce que les taureaux prennent l’initiative sur le dos des données PMI et des collectes de TPS dynamiques du mois dernier. Malgré les tendances des factures électroniques indiquant une perception plus élevée de la TPS en octobre avant la demande festive, les contraintes d’approvisionnement dans le secteur automobile ont gardé la rue prudente. Les chiffres de la TPS ont donc enflammé les taureaux et, à l’exception de l’indice Oil & Gas, la plupart des indices sectoriels ont enregistré de beaux gains.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

Le fort rebond haussier de lundi pourrait être une indication d’un fort retour des haussiers à partir des plus bas. Mais, ayant formé une figure graphique négative récemment, nous nous attendons à ce que ce recul s’arrête autour des niveaux de 18100-18200 avant de montrer une nouvelle vague de faiblesse par rapport aux plus hauts. Si l’obstacle de 18200 est franchi de manière décisive à la hausse, alors la configuration graphique négative actuelle pourrait être annulée et le marché pourrait continuer avec une nouvelle hausse.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Les marchés ont connu une reprise rapide depuis la zone de support des niveaux 17600 et une fois qu’elle clôturera au-dessus de la résistance immédiate de 18000, nous pourrions à nouveau assister à des niveaux 18400-18500 à court terme. Dans l’ensemble, nous sommes positifs sur les marchés indiens et pensons que les investisseurs devraient recommencer à acheter des actions de qualité une fois que Nifty 50 se maintiendra au-dessus de 18 000 niveaux pendant 2-3 séances.

