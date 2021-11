Sensex met fin à une séquence de 3 jours de défaites et se termine près du plus haut de la journée ; Nifty au-dessus de 18150 visera 18600

L’élan qui avait été perdu au cours de la semaine a été regagné alors que les inquiétudes liées à l’inflation ont commencé à s’estomper, les investisseurs se concentrant davantage sur de bons bénéfices trimestriels. Image: Pixabay

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en hausse de 1,3% vendredi, mettant fin à la séquence de trois jours de défaites consécutives à l’achat d’actions informatiques. L’ESB Sensex a progressé de 767 points ou 1,3 pour cent pour terminer à 60 686, tandis que l’indice Nifty 50 a grimpé de 230 points ou 1,3 pour cent pour s’établir à 18 102. Les poids lourds des indices tels que Infosys, Housing Development Finance Corporation (HDFC), Reliance Industries Ltd (RIL), Tech Mahindra et Tata Consultancy Services (TCS) ont le plus contribué à la hausse des indices. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a gagné 0,6% ou 150 points pour terminer à 26 369, tandis que l’indice BSE SmallCap a augmenté de 0,25% ou 73 points pour s’établir à 29 232. India VIX, l’indice de volatilité, a chuté de près de 7 pour cent pour terminer le commerce à 15,22 niveaux.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un bon écart et a géré son flux haussier tout au long de la journée et a clôturé une journée à 18103 avec des gains de plus d’un pour cent formant une bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice s’est déplacé au-dessus de sa forte zone d’obstacle de 18k, ce qui laisse entendre que si les prix parviennent à se maintenir au-dessus de 18k, on peut s’attendre à ce qu’un recul actuel s’étende davantage vers la zone 18200-18300, qui est une zone d’obstacle immédiate sur le côté supérieur également tout vacarme près de 18k marque sera à nouveau une nouvelle opportunité d’achat.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

L’élan qui avait été perdu au cours de la semaine a été regagné alors que les inquiétudes liées à l’inflation ont commencé à s’estomper, les investisseurs se concentrant sur de bons bénéfices trimestriels, une reprise économique et de solides points de données macroéconomiques domestiques. Le rallye du marché d’aujourd’hui a été mené par les actions des TI, de l’énergie et de l’immobilier, tandis que les pairs mondiaux se sont échangés de manière mitigée.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Nous avons respecté l’ouverture de l’écart et l’indice a encore augmenté pour clôturer au-dessus de 18100. La semaine prochaine serait cruciale pour le Nifty. Si nous pouvons rester au-dessus de 18150 pendant quelques séances, les marchés peuvent augmenter jusqu’à 18400 puis 18600. Cela éliminera également l’extrémité supérieure de la fourchette actuelle, ce qui ajoutera un nouvel élan à l’indice.

Vijay Dhanotiya, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu une reprise rapide après un renversement des niveaux de support de 17800 et un dépassement du niveau de 18000. Le marché suggère que le maintien au-dessus de 18000 sera un niveau important pour que le marché reste positif à court terme. Si le marché est capable de maintenir le niveau de 18000, il peut assister à une dynamique positive sur le marché qui peut conduire à des niveaux plus élevés près de 18250. Les indicateurs de dynamique tels que RSI et MACD indiquent une dynamique positive sur le marché.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a fait une barre haussière aujourd’hui, il a clôturé à 18100 en hausse de 225 points. Cependant, les volumes sur les graphiques quotidiens sont inférieurs à sa moyenne. Les traders agressifs peuvent envisager d’acheter sur les creux avec un stop loss strict, tandis que d’autres devraient attendre une confirmation de volume. Nifty a une résistance dans la plage 18150-18200 et un support dans la plage 17950-18050.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.