Sensex met fin à une séquence de 3 jours de pertes en achetant en RIL, des actions bancaires ; Les graphiques suggèrent une tendance haussière dans Nifty

Après des résultats économiques favorables et des marchés asiatiques positifs, les bourses nationales se sont négociées positivement aujourd’hui. Image : .

Après une séquence de trois jours de défaites consécutives, BSE Sensex a terminé mardi en hausse de plus de 0,75%. L’indice à 30 actions a bondi de 397 points ou 0,76% pour terminer à 52 770, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a bondi de 120 points ou 0,76% pour s’établir à 15 812. Les poids lourds de l’indice tels que ICICI Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), Reliance Industries Ltd (RIL), Axis Bank ont ​​contribué le plus au gain des indices. L’étendue du marché est restée positive alors que 1 854 actions ont progressé, tandis que 1 360 actions ont diminué. Les BSE Smallcaps ont surperformé les indices boursiers. Dans les transactions intrajournalières, l’indice des petites capitalisations a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines à 26 263,03, mais il a terminé à 26 188,45. L’ESB Midcap a terminé à plat.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés sont à nouveau proches de la zone de résistance de 15900 et si nous pouvons dépasser cela sur une base de clôture, nous allons nous régaler. Conquérir le niveau 15900 amènerait le Nifty à 16100, ce qui s’avérerait être le prochain arrêt au stand pour l’indice. Tant que nous ne cassons pas 15400, des creux ou des corrections peuvent être utilisés pour accumuler des positions longues pour des cibles plus élevées.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a ouvert avec un écart et a réussi à être au-dessus de l’écart pendant toute la journée. Il a ouvert à 15798.3, a atteint un plus bas de 15758.3 et a clôturé autour de son plus haut de 15834. C’est un signe haussier pour les traders. Maintenant, tant que Nifty se négocie au-dessus de son plus bas swing actuel de 15641, Nifty testera un nouveau sommet historique. Les traders agressifs peuvent envisager d’acheter Nifty au-dessus du plus haut d’aujourd’hui pour des objectifs de 16000-16100. Les traders conservateurs peuvent attendre qu’il clôture au-dessus de sa consolidation actuelle.

Bank Nifty a fait une forte bougie haussière aujourd’hui. Il a clôturé à 35744 au-dessus de son plus haut de 2 jours. Il a également fait un modèle plus haut et plus bas. Un volume supérieur à celui d’hier aurait été une forte confirmation haussière. Les traders peuvent attendre qu’il clôture au-dessus de 36000, après quoi une forte hausse à 36500-37000 peut être attendue.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Sur le front technique, l’indice a formé une bougie haussière sur un graphique journalier qui suggère que les acheteurs sont actifs. De plus, le stochastique et le MACD ont indiqué un croisement positif sur un graphique horaire qui ajoute une dynamique haussière à l’indice. En outre, l’indice s’est déplacé au-dessus du 21&50 HMA, ce qui suggère un rallye haussier dans les prochaines sessions. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance à 15915, le franchissement au-dessus de la même boîte montre des niveaux de 16100-16200 tandis que le support immédiat se situe à 15700.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Après des résultats économiques favorables et des marchés asiatiques positifs, les bourses nationales se sont négociées positivement aujourd’hui. Les actions asiatiques ont déclenché un rallye après des données économiques chinoises meilleures que prévu et un rebond des actions technologiques chinoises. Bien que l’inflation de l’IPC de juin ait continué à rester au-dessus du niveau de tolérance de la RBI, elle est revenue à 6,26% contre 6,30% le mois précédent, soulageant ainsi le marché. La production industrielle (PII) du mois de mai a augmenté de 29,3 % en glissement annuel essentiellement en raison d’une base plus faible.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Les taureaux étaient en contrôle de croisière aujourd’hui et l’étendue du marché était soutenue. Les attentes d’un bon trimestre pour les exportateurs de textile, aidées par la faiblesse de la roupie, ont fait vibrer plusieurs entreprises de cet espace tout au long de la journée. Nous avons également assisté à des prises de bénéfices dans plusieurs grandes et moyennes capitalisations de grande qualité qui ont connu une bonne progression au cours des derniers mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.