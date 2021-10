Sensex met fin à une séquence de 4 jours de défaites consécutives, Bank Nifty enregistre une clôture record; nouveau déménagement à Nifty possible au-dessus de 18300

Le marché s’est ouvert faiblement, mais le fort soutien des valeurs bancaires a permis d’équilibrer la pression baissière et a permis aux indices de se négocier sur une note plate.

BSE Sensex et Nifty 50 ont mis fin à une séquence de 4 jours de défaites alors que les actions bancaires ont augmenté leurs gains lundi. BSE Sensex a récupéré toutes les pertes et a gagné 145 points ou 0,24% pour terminer à 60 967, tandis que Nifty de NSE a clôturé au-dessus de 18 100, en hausse de 10,50 points. ICICI Bank a été le principal contributeur à la hausse des indices, suivie par Axis Bank, State Bank of India (SBI), Mahindra & Mahindra (M&M) et Dr. Reddy’s Laboratories, entre autres. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a baissé de 1,7% ou 422 points pour terminer à 25 145. Alors que l’indice BSE SmallCap a perdu près de 2% ou 500 points pour s’établir à 27.836. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 0,4% pour terminer à 17,61 niveaux. Les analystes disent que le Nifty a formé une résistance près de la zone 18225-18300, et un nouveau mouvement ne sera possible qu’au-dessus des niveaux 18300

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les marchés étaient volatils et non directionnels intrajournaliers, mais Nifty a trouvé un support près de 18 000, ce qui a aidé les indices à inverser les pertes. Techniquement, après une correction à court terme, l’indice a constamment pris un support entre 18000-18050 ou près de 20 jours SMA. Sur les graphiques intraday, l’indice a maintenu une formation supérieure inférieure qui est globalement négative pour le Nifty. Nous sommes d’avis que la structure à court terme est faible, mais une reprise rapide n’est pas exclue si l’indice parvient à négocier des niveaux de 18000-18050. Une fois de plus, 18050 pourrait agir comme un niveau de support sacro-saint pour les day traders, et au-dessus de cela, nous pouvons nous attendre à une extension d’un rallye de repli jusqu’à 18250-18310. D’un autre côté, en dessous de 18050 ou en dessous de la SMA de 20 jours, la tendance haussière serait vulnérable.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché a ouvert faiblement, mais le fort soutien des valeurs bancaires a permis d’équilibrer la pression baissière et a permis aux indices de se négocier sur une note plate. L’amélioration de la qualité des actifs et de la croissance des affaires sur la base des principaux résultats du deuxième trimestre a aidé le secteur bancaire à améliorer les perspectives menant à une surperformance. Les marchés mondiaux sont restés stables dans l’attente de résultats trimestriels robustes dans un contexte de craintes inflationnistes et d’un possible resserrement de la politique monétaire dans les prochaines politiques.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a réussi à clôturer une journée à 18125 avec des gains minimes et a formé une sorte de modèle de bougie en marteau sur le graphique journalier qui est par nature un modèle de bougie d’inversion haussière. La bonne zone de support est formée près de la zone 18030-17970 si elle parvient à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pourrions voir une extension supplémentaire du recul actuel et toute baisse près de la zone de support mentionnée sera à nouveau une opportunité d’achat, du côté supérieur, l’indice a formé une résistance près de la zone 18225-18300 nouveau mouvement possible uniquement au-dessus de la zone 18300.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Depuis les dernières séances de bourse, le Nifty a enregistré des hauts et des bas plus bas, ce qui est un signe baissier. Nifty a clôturé à plat à 18125 après avoir pris une résistance à 18240. Nifty a un support dans la fourchette 17980-18020 et une résistance dans la fourchette 18220-18240. Les traders sont invités à être prudents dans les positions longues et à maintenir un stoploss strict.

