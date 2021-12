Sensex met fin à une séquence de 4 jours de défaites consécutives, Nifty termine au-dessus du support 17180-17200, les graphiques suggèrent un rebond à la hausse

S&P BSE Sensex a clôturé 113 points ou 0,20% de plus à 57 901 tandis que NSE Nifty 50 a terminé 27 points ou 0,16% de plus à 17 248.

Les indices de référence ont mis fin à leur séquence de quatre jours de défaites jeudi, aidés par des poids lourds comme Infosys et Reliance Industries. S&P BSE Sensex a clôturé 113 points ou 0,20% de plus à 57 901 tandis que NSE Nifty 50 a terminé 27 points ou 0,16% de plus à 17 248. Les marchés plus larges ont sous-performé et clôturé avec des pertes. Bank Nifty a terminé en baisse de 0,65% tandis que India VIX a chuté de plus de 7%. Bajaj Finance a gagné 2,6%, suivi d’Infosys, Titan et RIL. Maruti Suzuki India a perdu 1,5% en tant que premier retardataire de Sensex, suivi par ICICI Bank, Bajaj Auto et Sun Pharma.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée à une fourchette avec un biais négatif. Le marché se maintenant au-dessus du support des niveaux 17180-17200, la configuration post-baissière laisse entrevoir la possibilité d’un rebond haussier par rapport aux plus bas au cours des prochaines sessions. Tout mouvement haussier durable à partir d’ici pourrait à nouveau rencontrer une résistance autour des niveaux 17550-17600 à court terme. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a ouvert une journée avec un bon écart, mais la réservation de bénéfices depuis le début de la journée a effacé la plupart des gains et l’indice a clôturé une journée à 17248 avec des gains minimes. L’indice a de nouveau respecté la zone de support de 17200 et a connu un certain recul maintenant et 17200 sera à nouveau le premier support pour nifty suivi de la zone de 17140 si elle parvient à se maintenir au-dessus desdits niveaux, une extension peut être possible vers la zone 17370-17450 qui sont résistance immédiate sur le côté supérieur.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice astucieux est passé en dessous de la formation de la bande de Bollinger moyenne et de la SMA à 50 jours, ce qui indique des sentiments baissiers. Sur un graphique horaire, l’indice se négocie également avec la formation de bas hauts et bas bas, ce qui souligne la faiblesse du compteur. Cependant, le chouette a un bon support à environ 17200 niveaux, car nous assistons à l’achat de force à partir de ces niveaux. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 200 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 400 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 300 niveaux et une résistance à 37 000 niveaux. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Nifty 50 a formé une bougie haussière sur le graphique journalier avec l’indice de référence a réussi à clôturer une journée près de la bonne zone de support de 17 200 s’il parvient à se maintenir au-dessus desdits niveaux, nous pouvons assister à un rebond, puis une extension peut être possible vers la zone 17350-17450 qui sont une résistance immédiate sur le côté supérieur. Le support crucial pour Nifty 50 est de 17 000 tandis que Nifty pourrait faire face à une certaine résistance à 17 500. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les bourses nationales ont clôturé à plat avec un léger biais positif malgré les perspectives économiques optimistes de la Fed américaine. La faiblesse intérieure était due à la vente de FII et à la modération de l’activité de vente au détail. Le président de la Fed a annoncé sa décision de doubler le rythme de la réduction des actifs d’ici le début de 2022 plutôt que d’ouvrir la voie à la mi-2022 pour trois hausses de taux d’intérêt, soutenues par un renforcement rapide de l’économie et des gains d’emploi dans un contexte d’inquiétudes inflationnistes. Ceci est principalement conforme aux attentes prises positivement par le reste du marché boursier mondial. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« Comme tous les événements majeurs sont maintenant terminés, nous pensons que la performance des marchés mondiaux serait critique dans les jours à venir. Dans le même temps, nous nous attendons à ce que le buzz se poursuive sur le marché primaire. Parmi les secteurs, seul le pack informatique nous paraît déterminant tandis que d’autres connaissent des tendances mitigées. Les participants doivent planifier en conséquence.

