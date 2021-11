Sensex met fin à une séquence de 4 jours de défaites consécutives pour terminer avec des gains, une résistance astucieuse placée à près de 17 600

Les marchés plus larges ont surperformé avec une reprise des indices de petites et moyennes capitalisations. (Photo : REUTERS)

Les marchés intérieurs ont connu une séance de négociation volatile mardi, mais ont réussi à récupérer les pertes intra-journalières au cours de la séance de l’après-midi pour clôturer avec des gains.S&P BSE Sensex a bondi de 198 points ou 0,34% pour terminer à 58 664 points tandis que NSE Nifty 50 a gagné 86,80 points ou 0,5% pour s’établir à 17 503. Power Grid a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 3,91 %, suivi de NTPC, Tata Steel, Bharti Airtel et Sun Pharma. D’autre part, IndusInd Bank a été le plus à la traîne, en baisse de 2,59%, suivie par Asian Paints, Infosys, Bajaj Auto et Maruti Suzuki India. Bank Nifty a gagné 0,4%. Les marchés plus larges ont surperformé, les indices small caps et midcaps gagnant environ 2 % chacun. India VIX a bondi de 2,85% pour clôturer à 18 niveaux.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty a bien rebondi après avoir atteint un creux de 17216. Le ratio de déclin avancé est également devenu profondément positif. 17613 pourrait être la prochaine résistance pour le Nifty tandis que 17280 pourrait être un support. Le marché au sens large ayant fortement chuté pourrait rebondir plus longtemps que le Nifty. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a connu un certain recul et a clôturé une journée à 17503 avec des gains de demi pour cent et a formé une bougie haussière après cinq bougies rouges consécutives. L’indice a formé un obstacle difficile autour de la zone 17550-17650 et les journaux doivent surveiller attentivement ces niveaux. réservation qui peut pousser l’index vers la zone de support de la zone 17400-17300.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le front technique, l’indice a pris le support de 89 DMA, ce qui suggère un rebond du compteur. Sur un graphique horaire, l’indice a confirmé une sorte de bougie Hammer qui renforce encore la hausse. De plus, un indicateur de Momentum horaire MACD et stochastique s’échangeait avec un croisement positif qui suggère que le mouvement haussier est intact. À l’heure actuelle, le Nifty a un support immédiat à 17200 tandis que la résistance se situe à 17600 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17800-17900 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 300 niveaux et une résistance à 38 000 niveaux. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty a donné une reprise de plus de 300 points après avoir atteint un plus bas de 17211. Il a clôturé à 17490, en hausse de 80 points. Nifty est actuellement dans une tendance baissière à court terme et il est suggéré aux traders de sortir des positions longues dans tous les rallyes haussiers. Nifty a une résistance dans la plage 17600-17700. Une clôture au-dessus de 17850 avec des volumes supérieurs à la moyenne sera la confirmation haussière pour initier de nouveaux longs. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le plan technique, le support et la résistance immédiats de Nifty 50 sont respectivement de 17200 et 17650. Pour Sensex, le support et la résistance sont respectivement de 36700 et 37500.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les actions nationales ont réussi à sortir de la récente baisse stimulée par les actions des métaux, des banques PSU et des sociétés pharmaceutiques avec des moyennes et petites capitalisations surperformant les indices de référence. Les marchés américains ont connu une liquidation tardive hier malgré la re-nomination de Jerome Powell à la présidence de la Fed. Les indices du pétrole et du gaz sont restés sous pression alors que les États-Unis auraient libéré leurs réserves de pétrole d’urgence pour contrôler la hausse des prix du pétrole brut. Le secteur des télécommunications était au centre de l’attention aujourd’hui alors que les majors du secteur ont lancé une hausse des taux qui améliorera la rentabilité. »

