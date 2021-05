Sensex met fin à une séquence de défaites de 2 jours, les mid-, smallcaps sous-performant; voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

L’indice astucieux a clôturé en dessous de la SMA à 50 jours et une ligne de tendance à la baisse, ce qui suggère un mouvement baissier à court terme, a déclaré un analyste.

Le swing s’est poursuivi tout au long de la séance de négociation avec le BSE Sensex et le Nifty 50 se déplaçant entre les gains et les pertes dans le commerce lié à la fourchette de vendredi. Le Sensex à 30 actions a terminé 42 points ou 0,09% en hausse à 48 732, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a franchi 14 700 à la baisse et a clôturé au niveau de 14 677,80, en baisse de 18,70 points ou 0,13%. Le marché plus large, les moyennes et les petites capitalisations, a sous-performé les indices de référence, leurs indices sectoriels sur l’ESB ayant clôturé 1,14 pour cent et 1,18 pour cent de moins. L’ampleur du marché était négative puisque 1 689 actions ont diminué tandis que 1 401 scrips ont progressé. Un total de 150 actions est resté inchangé. Cette semaine, les principaux indices ont terminé de un pour cent plus bas en raison du ralentissement de la campagne de vaccination dans un contexte de resserrement de l’offre.

Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities

Nifty-50 est en baisse de 1% cette semaine alors que les marchés s’inquiètent des risques liés à la hausse de l’inflation dans le monde et à l’extension des restrictions de Covid-19 dans divers États localement. Après avoir connu une hausse sans précédent depuis le début de l’année, l’indice des métaux de l’ESB a chuté de 4% cette semaine. Parmi les secteurs, l’indice des biens d’équipement de l’ESB est de 4%, suivi des services publics de l’ESB, qui est en hausse de 2,7%. Les actions PSU ont été les principaux gagnants cette semaine, dirigées par des noms comme Coal India, IOC, Power Grid et NTPC. L’indice BSE PSU a augmenté de 3% cette semaine. Les restrictions échelonnées au niveau des États plutôt qu’un verrouillage national limitent l’impact par rapport à l’année dernière. Le rendement stable du G-Sec à 10 ans et la devise indienne aident également les marchés indiens à se maintenir, même si nous assistons à la plus forte propagation de la pandémie.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a clôturé une semaine à 14678 avec une perte de près d’un pour cent et a formé une sorte de couverture nuageuse sombre de motif de bougie sur le graphique hebdomadaire qui est une bougie d’inversion baissière par nature. Les supports sont toujours placés dans la zone 14600-14500 se tenant au-dessus de ladite structure de niveaux légèrement haussière et nous pourrions voir une certaine extension du recul actuel vers la zone d’obstacles forte de la zone 14800-14950 où l’on peut verrouiller leurs bénéfices.

Shibani Kurian, Senior EVP & Head- Equity Research, Kotak Mahindra Asset Management Company

Les marchés boursiers indiens sont restés en grande partie liés au cours de la semaine dernière. La situation de Covid en Inde est sans aucun doute sombre et, par conséquent, le problème de santé est quelque chose qui pourrait maintenir la volatilité des marchés à court terme. L’activité économique a considérablement ralenti au mois de mai, de nombreux indicateurs à haute fréquence ralentissant pour revenir au niveau d’activité observé pour la dernière fois au mois de septembre 2020. Le rythme des vaccinations a diminué en Inde au cours des derniers jours en raison de divers approvisionnements problème, mais on s’attend à ce que cela reprenne d’ici la fin du mois de mai. À l’avenir, le marché suivra probablement le rythme des vaccinations, la trajectoire de la courbe des cas actifs et les commentaires de la direction des entreprises. Le recul du verrouillage localisé et la tendance de l’inflation dans de nombreux produits de base mondiaux comme le pétrole brut et l’acier seront d’autres facteurs clés à surveiller par les investisseurs. »

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

Après avoir montré une forte faiblesse mercredi, Nifty est passé à une consolidation vendredi et a clôturé la journée en baisse de 18 points. Une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre plus basse vendredi. Ce motif s’est formé à côté de la longue bougie d’ours de mercredi. Ce mouvement de consolidation indique un manque d’enthousiasme à la vente sur le marché après une courte faiblesse de quelques séances. Ce modèle pourrait éventuellement amener les taureaux à revenir des niveaux inférieurs. Nifty sur le graphique hebdomadaire, a formé une bougie négative aux plus hauts, qui signalent une incapacité des taureaux à maintenir les hauts. Après la cassure haussière de la résistance de la ligne de tendance baissière la semaine précédente, Nifty a glissé dans la faiblesse du graphique hebdomadaire et est maintenant placé dans la zone de cassure haussière précédente d’environ 14650-14700 niveaux. La tendance à court terme de Nifty est saccadée avec un faible biais. L’action actuelle du marché indique les chances d’un rebond à la hausse dans les prochaines sessions. La confirmation d’un creux plus élevé à 14591 (le plus bas de vendredi) devrait tirer le marché à la hausse. Les prochains niveaux supérieurs à surveiller autour de 14900-15000 dans la semaine prochaine. Le support immédiat est placé à 14590.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Techniquement, l’indice astucieux a clôturé en dessous de la SMA à 50 jours et d’une ligne de tendance à la baisse, ce qui suggère un mouvement à la baisse à court terme. De plus, un oscillateur stochastique a également montré un croisement négatif sur les graphiques quotidiens, soutenant le mouvement baissier pour les sessions à venir. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat à des niveaux de 14600 tandis qu’à la hausse, 14900 agit comme une zone de résistance cruciale.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

Le marché continue à être témoin d’un manque d’élan et est resté dans la fourchette entre 14600 et 14750. À partir de maintenant, la condition technique à court terme du marché semble comme une correction latérale est en cours. Bien qu’il soit soumis à une nouvelle évolution de l’action des prix, il est prudent d’attendre une cassure décisive au-dessus de 14800 et l’amélioration des facteurs techniques avant de rester longtemps sur le marché. Les traders doivent s’abstenir de construire une nouvelle position d’achat jusqu’à ce qu’une nouvelle amélioration soit constatée et une cassure au-dessus de 14800.

