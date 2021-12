Sensex monte en flèche alors que les taureaux tentent de revenir, Nifty fait face à une résistance près de la zone 16800-17000

S&P BSE Sensex a ajouté 497 points ou 0,89% pour clôturer à 56 319 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a gagné 156 points ou 0,94% pour terminer à 16 770.

Les taureaux ont tenté de revenir sur Dalal Street mardi, forçant les indices de référence à la hausse. Sensex et Nifty se sont ralliés mais n’ont pas réussi à maintenir leurs sommets intrajournaliers. S&P BSE Sensex a ajouté 497 points ou 0,89% pour clôturer à 56 319 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a gagné 156 points ou 0,94% pour terminer à 16 770. HCL Tech a été le meilleur gagnant sur Sensex, avec un bond de 3,9%, suivi de Tech Mahindra et de Tata Steel. Power Grid a clôturé à 1,5% dans le rouge en tant que pire performance de Sensex, suivi par Axis Bank et Bajaj Finance. Bank Nifty a bondi de 0,49% au cours de la journée, les marchés plus larges reflétant la hausse.

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a ouvert une journée avec un bon écart, mais encore une fois, nous avons assisté à la réservation de bénéfices de l’indice résultant du haut de gamme qui a effacé certains de ses gains et a clôturé une journée à 16770 avec des gains de 1% et a formé une bougie Doji sur le graphique journalier qui représente l’indécision sur les marchés. Du côté supérieur, l’indice a une forte zone d’obstacles autour de 16850-16950. Toute cassure décisive dans les zones mentionnées ci-dessus peut attirer plus de taureaux qui peuvent pousser l’indice vers le nord, mais si on continue à négocier en dessous de ladite résistance, on peut également assister à une prise de profit vers la zone de support immédiat. de la zone 16630-16500.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Les marchés boursiers indiens ont réduit une partie de leurs gains en fin d’après-midi, mais ont continué d’afficher une tendance positive et se sont échangés avec des gains d’environ 1%. Sur le plan technique, 16 500 et 17 000 pourraient servir de support et de résistance immédiats pour Nifty50. Pour Bank Nifty, les niveaux 34 100 et 35 100 sont support et résistance.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a formé une bougie DOJI sur un graphique journalier, ce qui laisse présager une confusion entre acheteurs et vendeurs. De plus, l’indice a été confronté à la résistance des lignes de tendance étendues ainsi qu’à des échanges en dessous de 21&50-DMA, ce qui suggère une faiblesse du compteur. Cependant, un indicateur de dynamique STOCHASTIQUE se négocie avec un croisement positif d’une zone de survente sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16600 niveaux tandis que la résistance atteint 17000 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17300-17400 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 34 300 niveaux et une résistance à 35 000 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché indien tente de se remettre de la forte baisse d’hier, les indices nationaux ont mis en scène une ouverture sur la chasse aux bonnes affaires soutenue par des sentiments positifs sur les marchés mondiaux. Bien que les inquiétudes concernant l’impact de la vente d’Omicron & FII persistent, les investisseurs négocient avec prudence et sont optimistes. Les gains sur les valeurs informatiques, les matières premières et les métaux ont fait grimper les indices. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« Les mises à jour sur la nouvelle variante maintiennent le clapotis élevé dans le monde et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive dans un proche avenir. Parmi les secteurs, seul le pack informatique affiche une tendance haussière régulière tandis que d’autres se négocient de manière mitigée. En cas de nouveau rebond, Nifty serait confronté à un obstacle autour de la zone 17 000-17 150. Les participants devraient limiter les positions à effet de levier jusqu’à ce que nous voyions une certaine stabilité.

Arijit Malakar, responsable de la recherche (vente au détail) d’Ashika Stock Broking –

« Bien que le marché devrait rester faible au milieu des inquiétudes concernant la nouvelle souche de coronavirus qui pourrait faire dérailler la reprise économique mondiale et la probable hausse des taux d’intérêt dans les économies développées plus tôt que prévu. Le marché se vend désormais sur un marché haussier, car les sorties soutenues de fonds étrangers et les inquiétudes renouvelées concernant la variante Omicron du coronavirus peuvent déclencher des prises de bénéfices à des niveaux plus élevés. Le marché indien s’est inspiré des marchés asiatiques qui se sont échangés à la hausse dans la matinée d’aujourd’hui et les bons du Trésor américain à plus longue échéance ont maintenu une baisse tandis que le dollar est resté stable malgré un coup porté aux plans de dépenses démocrates à Washington.

