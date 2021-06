Sensex ne parvient pas à maintenir de nouveaux sommets historiques, termine à plat, Nifty suit; les ours frappent-ils à la porte de D-St ?

Sensex et Nifty ont clôturé à plat avec des gains marginaux mardi. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont clôturé à plat avec des gains marginaux mardi, après avoir assisté à une séance de négociation volatile qui a vu les indices de référence atteindre des sommets historiques et même se négocier dans le rouge. S&P BSE Sensex a clôturé de 14 points en hausse de 52 588 tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé à 15 772. Maruti Suzuki India a été le meilleur gagnant sur Sensex, avec un bond de plus de 5%, suivi par Ultratech Cement, Larsen & Toubro et TCS. Reliance Industries ainsi que les actions des secteurs bancaire et financier figuraient parmi les retardataires de l’indice. India VIX, l’indice de volatilité a clôturé en baisse de 2%. Bank Nifty a terminé dans le rouge.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Les indices boursiers de référence indiens ont effacé les gains intrajournaliers et se sont terminés sur une note plate après une session volatile le 22 juin. Les actions mondiales ont prolongé leur reprise mardi, alors que les investisseurs se concentraient sur les perspectives de croissance économique post-pandémique, plutôt que de s’inquiéter davantage de la position belliciste. prises par la Réserve fédérale américaine lors d’une réunion politique la semaine dernière. Les actions de l’Asie-Pacifique étaient principalement en hausse mardi matin, après un rebond de leurs homologues américains lors de la session précédente. Nifty après s’être remis des creux des deux dernières séances de bourse, a inversé le cours et perdu les gains intrajournaliers le 22 juin. Après avoir ouvert l’écart, le Nifty a de nouveau rencontré une résistance aux alentours du niveau de 15900 et a ensuite comblé l’écart du matin. 15690-15895 pourrait être le groupe pour le Nifty au cours des prochaines sessions, même si les mouvements spécifiques aux actions (parmi un nombre moindre d’actions) se poursuivent.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

“Les marchés sont devenus un peu nerveux au niveau de 15900 et ont corrigé à partir de là, mais la tendance continue de rester positive. Avec un support solide à 15400, le Nifty semble se diriger vers 16000-16100. Les creux peuvent être utilisés pour accumuler des positions longues pour des cibles plus élevées.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Aux premières heures, le marché indien s’est fortement échangé après le rebond d’hier sur les marchés occidentaux qui s’est concentré sur la reprise économique, compensant en partie les inquiétudes concernant un éventuel changement de politique de la Fed à l’avenir. La volatilité est revenue après que les principaux indices ont été testés près des niveaux les plus élevés, une clôture récurrente faible des marchés asiatiques et européens et des contrats à terme faibles. La baisse du taux d’infection au covid et l’intensification de la vaccination en Inde ont ajouté des couleurs au vaste marché dans l’espoir d’une reprise économique plus rapide. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Courtage Religare –

«Les marchés ont retesté le record et se sont installés légèrement dans le vert, les participants préférant réserver des bénéfices sur la table. Bien que l’indice n’ait fait aucun progrès significatif ce mois-ci jusqu’à présent, le biais est toujours positif. Il est difficile de prendre une décision durable sans la banque, qui évolue toujours au ralenti. Nous pourrions voir de nouvelles turbulences à venir en raison de l’expiration prévue des dérivés et des signaux mondiaux mitigés. Pendant ce temps, les traders devraient continuer à utiliser des creux intermédiaires pour acheter des noms de qualité tout en surveillant les transactions à effet de levier. »

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance –

« Nifty a cédé la plupart de ses gains lors de la séance de négociation d’aujourd’hui et il a manqué de peu de points pour atteindre des sommets à vie. Ainsi, maintenant à la hausse, 15906 reste une résistance très cruciale et jusqu’à ce que ces niveaux ne soient pas supprimés, il peut y avoir une certaine consolidation sur le marché dans cette fourchette de niveaux 15907-15500. Si Nifty parvient à décoller des niveaux les plus élevés de tous les temps, il zoomera vers les niveaux 16100/16200. L’indicateur de momentum quotidien MACD est en mode vente, ce qui est également préoccupant à court terme. Le Bank Nifty a du mal à passer au-dessus des niveaux 35300 et jusqu’à ce que cela ne se produise pas sur une base de clôture, la vague III de la vague 5 ne reprendra pas, à l’inverse si 35300 n’est pas retiré, le risque de baisse est plus élevé dans Banknifty.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.