Sensex, Nifty 50 terminent avec des gains; les analystes conseillent de rester haussier au-dessus de 16 350

S&P BSE Sensex a dépassé les 55 700 plus tôt dans la journée mais n’a pas pu conserver la tête et a clôturé à 55 555. NSE Nifty 50 a clôturé à 16 496, bondissant de 0,28%. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence Dometic ont commencé la semaine sur une note positive, terminant la journée dans le vert, récupérant une partie des pertes de la semaine dernière. S&P BSE Sensex a dépassé les 55 700 plus tôt dans la journée mais n’a pas pu conserver la tête et a clôturé à 55 555. NSE Nifty 50 a clôturé à 16 496, bondissant de 0,28%. HCL Tech a fait un zoom de 4,37 % pour terminer la journée en tête des gagnants de Sensex, suivi de TCS, Bajaj Finserv, Nestlé India et Bharti Airtel. Mahindra & Mahindra étaient les pires constituants de Sensex aujourd’hui, chutant de 2,53 %. Viennent ensuite Bajaj Auto, Ultratech Cement, Power Grid et ITC. Bank Nifty a gagné 0,26% au cours de la journée, clôturant à 35 124. Les marchés plus larges ont sous-performé alors que les indices midcap et smallcap sur NSE ont clôturé dans le rouge. Le NSE Midcap 50 a clôturé en baisse de 0,71% tandis que le Smallcap 50 a clôturé en baisse de 2,19%. India VIX a clôturé dans le rouge.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« L’indice a continué à faire face à une résistance au niveau de 16600. Nous devons dépasser cela pour passer à 16800-16850, ce qui devrait être le prochain objectif du Nifty. A la baisse, il y a un bon support autour de 16350-16400. Jusqu’à ce que nous ne brisions pas cela, les traders peuvent accumuler des positions longues pour des cibles plus élevées. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

« Les ventes massives se sont poursuivies sur les actions à petite et moyenne capitalisation, tandis que les principaux indices se sont négociés positivement en raison du fort soutien des actions informatiques et de pairs mondiaux positifs. Le facteur clé de la correction est la bonne performance en 2020-21, conduisant à des valorisations maximales, tandis que la liquidité devrait se normaliser à l’avenir. La correction en cours offrira une opportunité aux investisseurs à long terme de réintégrer des actions de qualité. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

“Nifty est dans une forte tendance haussière et lorsque nous voyons une confluence de différents niveaux de support, cela nous donne l’assurance que le Nifty est sur le point d’augmenter. Tant que le support à 16350 est maintenu, la tendance est en place et en marche. Une fois que Nifty franchira les 16580, attendez-vous à ce que les marchés remontent vers 16780-16800 vers l’expiration. Comme la ligne de moindre résistance est haussière, cette expiration pourrait être en faveur des taureaux. Le support de Nifty est à 16350 et une cassure en dessous de 16350 et il pourrait y avoir une chute à 16180. Dans l’ensemble, les conditions favorisent l’achat, que ce soit sur une cassure ou sur un support.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a ouvert une journée avec un écart en hausse mais a montré une pression de vente depuis le début de la session et a clôturé une journée à 16496 avec des gains minimes formant une bougie baissière sur le graphique journalier. Il semble que l’indice forme une nouvelle zone de consolidation dans la fourchette 16350-16600, car les deux derniers jours, nous avons été témoins d’un mouvement saccadé dans la même fourchette, ce qui suggère que les traders peuvent utiliser la même rage à des fins de trading, à l’avenir, le support immédiat est proche de la zone 16450-16400 et la résistance se rapproche de la zone 16550-16600.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

“Sur le front technique, l’indice a formé un chandelier en marteau sur quatre graphiques horaires qui indique la force pour les sessions à venir. De plus, l’indice a pris le support de 89-HMA et s’est négocié au-dessus de 21&50 DMA, ce qui suggère une force pour la hausse. L’indicateur de dynamique MACD montre également un croisement positif sur la période quotidienne, ce qui renforce encore l’indice. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance immédiate à 16600 niveaux tandis que le support baissier est passé à 16350 niveaux. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

“Nifty a donné une forte ouverture aujourd’hui, il a ouvert à 16592 d’où il a connu des ventes et a atteint un plus bas de 16395 et a clôturé à 16496 en hausse de 45 points. Nifty a une résistance dans la plage de 16550 à 16600. Il a un support solide dans la plage 16350 à 16420. Les nouvelles positions longues ne devraient être envisagées qu’à la clôture au-dessus du niveau de 16550 avec des volumes supérieurs à la moyenne. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.