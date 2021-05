Sensex, Nifty abandonnent les gains intra-journaliers pour finir profondément dans le rouge; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Parmi les indices sectoriels sur NSE, seul l’indice Nifty PSU Bank a clôturé avec des gains. (Image; REUTERS)

Les indices de référence ont effacé tous les gains intrajournaliers pour se terminer en territoire négatif mardi. S&P BSE Sensex a terminé à 48 253 points, en baisse de 465 points tandis que l’indice Nifty 50 a clôturé un peu moins de 14 500. L’indice poids lourd Reliance Industries a été le plus gros frein de Sensex, en baisse de 2,11% mardi. Il a été suivi par Sun Pharma, Dr Reddy’s et HDFC Twins. ONGC, Bajaj Finance et TCS ont été les meilleurs gagnants. Les marchés plus larges ont suivi les indices de référence. Parmi les indices sectoriels sur NSE, seul l’indice Nifty PSU Bank a clôturé avec des gains.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities

«Les indices de référence indiens ont chuté pour la deuxième fois en trois jours le 04 mai, à la suite des inquiétudes concernant la vente de FPI dans le passé récent et de nouvelles mesures prévues pour lutter contre la situation Covid. Les actions asiatiques étaient en grande partie tièdes mardi, car une augmentation continue des cas de COVID-19 a gardé les investisseurs sur la touche dans un commerce éclairé par les vacances. Nifty a subi des pressions alors que le décompte officiel des infections à coronavirus en Inde dépassait les 20 millions, le tournoi de cricket IPL a été suspendu avec effet immédiat et les commentaires de la direction de l’entreprise sont restés prudents sur les performances du premier trimestre en raison des verrouillages. Les craintes de verrouillages plus stricts ont également incité les traders à la prudence. 14416-14634 est le groupe du Nifty à court terme. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les bourses indiennes ont ouvert avec une forte emprise mais n’ont pas réussi à conserver leurs gains en raison de la faiblesse des marchés internationaux. Alors que les poids lourds de la technologie continuaient de peser sur les actions de Wall Street, les contrats à terme américains ont glissé tandis que les actions européennes peinaient à trouver une direction. Sur le front indien, les gains des banques du secteur public ont été contrebalancés par la faiblesse des valeurs pharmaceutiques et automobiles. »

Mohit Nigam, chef, PMS, Hem Securities –

«Les marchés ont effacé tous les gains d’ouverture après une deuxième vente de session menée par RIL, HDFC Twins et Large cap ITs. Un mouvement brusque a été observé dans certains stocks PSU, PNB gagnant 8,5%. Une clôture en dessous de 14500 est légèrement négative pour les marchés et les marchés peuvent à nouveau tester les niveaux de 14200. De solides résultats positifs sur le front des entreprises protègent actuellement la baisse. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«Les indices ont perdu un pourcentage mardi alors que la rue a sanctionné la déception des bénéfices dans plusieurs Midcaps de haute qualité. Afternoon Trade a été témoin de prises de bénéfices dans les noms de Metals & Pharma alors que la rue montrait de la nervosité face aux verrouillages régionaux, ce qui accentuait la faiblesse. Sur le marché plus large, les stocks de papier ont été recherchés aujourd’hui en raison du durcissement des prix de la pâte, tandis que les producteurs de café ont vu l’appétit des investisseurs. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Les marchés n’ont pas franchi le niveau de 14400 en clôture, ce qui signifie que le support tient toujours. Si nous cassons ce niveau, nous pourrions voir des niveaux plus proches de 14000-14100. À la hausse, il y a une forte résistance à 14700 et jusqu’à ce que nous n’ayons pas dépassé cela, nous n’entrerons pas dans une tendance haussière. Il s’agit d’une fourchette étroite et les traders doivent être prudents dans leur approche. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.