Sensex, Nifty affiche encore une fois des sommets de clôture record, gagne pour la 3e journée consécutive; vérifier le support, les niveaux de résistance

Les analystes disent qu’un mouvement décisif au-dessus de 17950 est susceptible d’ouvrir la prochaine hausse des niveaux de 18200 à court terme. Un important support inférieur est placé à 17650.

BSE Sensex et Nifty 50 ont enregistré une nouvelle fois des sommets de clôture record lundi, après avoir augmenté pour la troisième journée consécutive. BSE Sensex a terminé à 60 078, en hausse de 29 points, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 17 855. Au cours de la journée, l’ESB Sensex a atteint un sommet historique de 60 412. Les poids lourds des indices tels que Reliance Industries Ltd, HDFC Bank, Maruti Suzuki, ICICI Bank, M&M ont le plus contribué au gain des indices. Les marchés plus larges ont sous-performé l’indice de référence des actions BSE Sensex, l’indice S&P BSE Midcap ayant clôturé à plat tandis que l’indice S&P BSE Smallcap a chuté de 0,13%. India VIX, l’indice de volatilité, a bondi de près de 7 pour cent pour terminer à 18,05. Les analystes voient une tendance limitée dans Nifty et s’attendent à un mouvement de consolidation pour une ou deux sessions supplémentaires.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a ouvert en hausse mais n’a pas pu maintenir des sommets et a enregistré des bénéfices. L’indice a réussi à clôturer une journée à 17855 et a formé une bougie baissière pour la deuxième journée consécutive. Une base solide est formée près de la zone 17800-17740 se tenant au-dessus desdits niveaux, nous pouvons voir un mouvement vers le nord se poursuivre également tout plongeon autour desdits niveaux peut être utilisé pour ajouter de nouveaux longs avec le maintien du niveau d’arrêt en dessous de la zone 17700, un obstacle fort arrive près de 17930 suivi par 18k marque où l’on peut chercher à verrouiller leurs longs gains.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

En raison de la comptabilisation des bénéfices dans l’informatique, la pharmacie et les produits de grande consommation, les marchés nationaux n’ont pas réussi à maintenir leur séquence de victoires pour clôturer à plat lors d’une session volatile. Les actions immobilières ont poursuivi leur rallye suite aux développements positifs dans le secteur tandis que les sentiments dans le secteur de l’automobile se sont levés sur l’attente de meilleurs chiffres de ventes pour septembre. Le marché attend également la publication des données de production du secteur de base d’août et des données du PMI manufacturier de septembre cette semaine.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

Après avoir montré un petit mouvement de range vendredi au plus haut de 17947, le Nifty a poursuivi son mouvement de consolidation lundi et a clôturé la journée sur une note plate au milieu d’un mouvement de range. Après avoir ouvert sur un écart à la hausse de 79 points, Nifty a tenté de remonter peu après l’ouverture. Les réservations de bénéfices intrajournalières ont été déclenchées à partir du plus haut d’une journée de 17943 niveaux et la reprise mineure à la hausse a été observée du milieu à la fin par rapport au plus bas d’une journée. La tendance générale de la journée était agitée. Une autre petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et inférieure mineure. Techniquement, ce schéma indique un mouvement de consolidation sur le marché au cours des deux dernières séances après une forte hausse de jeudi. Cette action du marché signale un manque de forte participation à la vente sur le marché aux nouveaux sommets. Nifty sur la période intrajournalière comme 60 min signale une action liée à la plage avec un faible biais mineur au cours des deux dernières sessions.

Des hauts et des bas intrajournaliers mineurs sont observés et le support intrajournalier des moyennes mobiles de 10 et 20 périodes a été respecté autour des niveaux 17815-17860. C’est une indication positive pour que les taureaux fassent un retour. Le modèle de divergence négative dans Nifty/RSI selon le calendrier quotidien n’est toujours pas confirmé et les grands indices de marché comme les segments des moyennes et petites capitalisations de la bourse NSE se sont maintenus avec une note positive mineure lundi malgré la divergence négative et la formation de bougies baissières lors de la session précédente selon tableaux de temps quotidiens. La tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée. Ce mouvement de consolidation pourrait se poursuivre pendant les 1-2 prochaines sessions avant de montrer une cassure haussière du mouvement de range. Un mouvement décisif au-dessus de 17950 est susceptible d’ouvrir la prochaine hausse des niveaux de 18200 à court terme. Un important support inférieur est placé à 17650.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Après avoir atteint un sommet de 17943, Nifty a clôturé à plat à 17858, abandonnant la totalité des gains intrajournaliers. De tels mouvements autour du plus haut historique ne sont pas un bon signe pour les traders en position longue. Si Nifty n’est pas en mesure de clôturer au-dessus des niveaux de 17950 au cours des prochaines séances de bourse, il pourrait corriger sa fourchette de support de 17680-17720. Les traders en positions longues doivent maintenir un stop loss strict et peuvent envisager de réaliser des bénéfices. De nouvelles positions longues peuvent être initiées une fois que Nifty clôture au-dessus de 17950 avec des volumes élevés pour 18040 et 18080 comme cibles

