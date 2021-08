Sensex, Nifty atteint de nouveaux sommets de tous les temps aujourd’hui ; pendant combien de temps les taureaux peuvent-ils continuer à se rallier ?

HDFC a été le premier gagnant de Sensex, avec une hausse de 4,77%, suivi de Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, SBI, HDFC Bank et Axis Bank. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont aidé les indices boursiers nationaux à atteindre de nouveaux sommets pour la deuxième journée consécutive mercredi. S&P BSE Sensex a atteint un nouveau record historique de 54 465 points, NSE Nifty 50 a atteint 16 290. À la cloche de clôture, Sensex a légèrement baissé et s’est établi à 54 369, gagnant 1,02% tandis que Nifty 50 a terminé la séance de négociation à 15 258 ou 0,79% de plus. Bank Nifty a clôturé avec succès au-dessus de la barre des 36 000, gagnant 2,33 %. HDFC a été le premier gagnant de Sensex, avec une hausse de 4,77%, suivi de Kotak Mahindra Bank, ICICI Bank, SBI, HDFC Bank et Axis Bank. Titan a perdu 2% pour clôturer en tant que premier retardataire de Sensex, suivi de Nestlé India et Ultratech Cement. Inde VIX a chuté de 3,93%.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

“Les taureaux continuent sur leur lancée positive alors que l’indice de référence Nifty a atteint un nouveau record historique de 16290 après une évasion massive. Techniquement, sur les graphiques journaliers, l’indice a formé une formation de continuation de cassure, ce qui est largement positif pour le marché. Mais les graphiques intrajournaliers et les indicateurs de dynamique suggèrent une situation de surachat temporaire et les traders pourraient adopter une position prudente près du niveau 16300 -16330. Nous sommes d’avis qu’au cours des prochaines sessions de trading, acheter sur les creux et vendre sur les rallyes serait la stratégie idéale pour les day traders. La configuration commerciale suggère que 16200-16150 serait le niveau de support clé pour les taureaux. D’un autre côté, le niveau 16300-16330 pourrait être l’obstacle immédiat pour le marché. »

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

“Nifty a augmenté avec un autre écart reflétant la demande refoulée des poids lourds de l’indice. Le ratio de baisse anticipée est cependant devenu très négatif malgré la hausse de Nifty, suggérant une prise de bénéfices sur les marchés au sens large. Avec d’autres marchés qui se portent bien, Nifty pourrait continuer à rester stable/en hausse, tandis que la correction plus large du marché pourrait se poursuivre pendant quelques séances. »

S Hariharan, Responsable – Ventes, Emkay Global Financial Services –

“Nifty se négocie près de la résistance technique d’une ligne de tendance reliant les plus hauts précédents de l’année 2021 (février et juin) – vu en conjonction avec la non-confirmation de la force des indices à moyenne et petite capitalisation, qui avaient jusqu’à présent surperformé les indices principaux , cela suggère une progression étroite et un potentiel de recul à court terme. L’intérêt ouvert à terme long pour le segment Retail a connu un certain dénouement au cours de la semaine dernière et les positions longues nettes sont tombées aux niveaux de la mi-juin ; cela était également évident dans les spreads de roll bon marché pendant l’expiration de juillet, et indique une réticence à étendre l’effet de levier sur les positions longues. Les secteurs à bêta élevé semblent les plus vulnérables à une correction à court terme.”

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Le marché intérieur a prolongé son rallye alors que les actions bancaires et financières ont commencé à rebondir après de bons résultats récents, des données économiques optimistes et en prévision de la politique de la RBI. Le marché s’attend à ce que MPC maintienne les mesures de soutien et laisse les taux inchangés. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“Nifty se tient debout pour le deuxième jour consécutif après avoir donné une cassure triangulaire ascendante sur le graphique journalier et a clôturé une journée à 16259 avec des gains de près de 1%. l’indice a formé une résistance immédiate près de la zone 16300 pour une nouvelle hausse, l’indice doit franchir la zone 16300 de manière décisive, sinon nous pourrions voir des gains vers la zone de support immédiat de la zone 16180-16090, mais encore une fois, toute baisse sera à nouveau l’occasion d’acheter jusqu’à ce qu’elle se maintienne au-dessus de la marque 16k . “

