Sensex, Nifty atteint de nouveaux sommets sans précédent ; les taureaux peuvent-ils continuer à grimper plus haut ?

Bank Nifty a terminé dans le rouge, à un peu moins de 36 100 points. (Photo : REUTERS)

Les taureaux continuent de garder le contrôle sur Dalal Street alors que les indices de référence ont rebondi de la faiblesse initiale pour atteindre de nouveaux sommets historiques lundi. Le S&P BSE Sensex a atteint 55 680 mais a clôturé en baisse à 55 582, gagnant 0,26%. NSE Nifty 50 a atteint un record de 16 589 mais a clôturé à 16 563, en hausse de 0,21%. Bank Nifty a clôturé avec des pertes, un peu moins de 36 100 points. Tata Steel a bondi de 3,96% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi de Bajaj Finance, M&M, Bajaj Finserv, Reliance Industries et HDFC. Maruti Suzuki India a chuté de 2,43% pour clôturer en tant que composante Sensex la moins performante, suivie de Bajaj Auto, Power Grid, Ultratech Cement et State Bank of India. Les marchés plus larges se sont terminés de manière mitigée avec des indices à moyenne et petite capitalisation clôturant avec des pertes. India VIX a terminé en hausse de 3,59%.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

“Nifty a ouvert à plat le 16 août et a augmenté progressivement pour atteindre un sommet intra-journalier à 1450 heures. Dans le processus, il a atteint un nouveau record et domine les marchés asiatiques pour la journée. Les marchés asiatiques et européens ont été atones, car les faibles données économiques chinoises indiquaient un ralentissement induit par Covid tandis que les turbulences géopolitiques incitaient à la prudence. Le ratio de déclin anticipé est resté faible. Ceci, ainsi que des volumes inférieurs à la moyenne le 16 août, suggèrent que l’action est concentrée dans quelques scripts. Nifty pourrait continuer sa progression progressive, tandis que le marché au sens large continue de voir des bénéfices en rotation. »

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

« Malgré la faiblesse des conditions du marché mondial, les marchés indiens ont maintenu leur dynamique haussière dans un contexte de forte volatilité intrajournalière. Sur les graphiques journaliers, l’indice de référence Nifty a formé une formation de continuation d’évasion. La texture du graphique suggère que le niveau 16450-16400 agirait comme un niveau de support clé pour les day traders. Tant que l’indice se négocie au-dessus du même niveau, la texture de la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16600-16640. Dans un avenir proche, le marché pourrait se consolider près des niveaux de résistance 16600. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Le marché intérieur n’a pas réussi à maintenir son élan et s’est négocié sur une note stable tout au long de la journée, car des ventes ont été observées dans les secteurs clés au milieu de la faiblesse des marchés mondiaux. L’inflation du WPI en Inde s’est ralentie pour le deuxième mois consécutif à 11,16% en juillet contre 12,07% en juin en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires et du brut. Les métaux ont éclipsé les autres indices, soutenus par de meilleurs bénéfices trimestriels. En raison des données économiques chinoises plus faibles que prévu et de la flambée des épidémies de virus, les indices mondiaux se sont négociés sous pression. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a commencé une semaine sur une note positive et a clôturé une journée à 16563 avec des gains minimes formant une petite bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice a continué de progresser vers le nord, ce qui suggère que les traders peuvent utiliser la baisse pour faire de nouvelles positions longues près d’une bonne zone de support et on peut éviter de faire des positions longues sur de nouveaux sommets car les récompenses pour le risque ne seront pas en faveur, une bonne zone de support pour astucieux se rapproche de 16500-16440 zone et la résistance se rapproche de la zone 16600-1650.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

«Les marchés ont clôturé la journée avec de légers gains d’environ 0,25% avec des gains des actions de métaux. Tata Steel Ltd. est resté le meilleur gagnant du Nifty50. Les quatre nouvelles inscriptions n’ont pas enregistré les gains importants que les autres inscriptions au cours des derniers mois. Les cotations de Devyani, Krsnaa, Windlass ont terminé la journée avec de légères pertes malgré de bonnes présentations aux investisseurs. L’accord de Reliance Industries et Saudi Aramco pour la participation de 20 % dans l’activité Oil to Chemical va plus loin avec l’investissement de 25 milliards de dollars. Du côté du soulagement, l’inflation WPI s’est ralentie pour le deuxième mois consécutif alors même que les prix des produits manufacturés ont augmenté. Parmi les métaux précieux, l’or a glissé alors que l’économie mondiale se redresse après la pandémie. Le marché évolue dans la zone de consolidation et toute correction est une bonne opportunité d’investir dans les actions de qualité. Le Nifty50 est vu avec un support de 16 200 et une résistance de 16 700 à court terme. »

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice s’est négocié à un niveau plus élevé et à une formation plus basse ces derniers jours, ce qui suggère une force pour un mouvement haussier. De plus, l’indice s’est négocié avec un croisement positif de 21*50 HMA, ce qui indique un potentiel de direction à la hausse. L’indicateur de dynamique MACD et RSI affichent également un croisement positif sur les délais quotidiens, ce qui renforce encore l’indice. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance immédiate à 16 600 niveaux, tandis que le support baissier est passé à 16 350 niveaux. »

