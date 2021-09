Sensex, Nifty augmente de plus de 3,5% cette semaine; La cible 17450 de Nifty reste intacte

Sur le plan technique, le marché connaît une tendance positive continue et il s’est maintenu bien au-dessus des niveaux de 17200-17250. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont progressé de plus de 3,5% cette semaine, aidés par des signaux mondiaux positifs. L’ESB Sensex a bondi de 277 points ou 0,48% à 58 130, tandis que l’indice Nifty 50 a bondi pour terminer à 17 320. Les poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Infosys, Titan Company, Kotak Mahindra Bank et Tata Steel ont le plus contribué au gain des indices. L’ESB m-cap des sociétés cotées a bondi de Rs 2 lakh crore à Rs 254 lakh crore. Les marchés plus larges ont fonctionné en ligne avec les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a gagné 0,35% ou 85 points pour terminer à 24382. L’indice BSE SmallCap a gagné 0,41% ou 110 points pour s’établir à 27 305. India VIX a gagné 2,12% pour s’établir à 14,54 niveaux.

Neeraj Chadawar, responsable de la recherche quantitative sur les actions, Axis Securities

Les grandes capitalisations rattrapent leur retard au cours du dernier mois, ce qui pousse l’indice de référence à des niveaux plus élevés. Nous pensons que la rotation des styles détient la clé pour aller de l’avant. Nous sommes dans une phase très intéressante du marché où les indices de référence atteignent des niveaux record dans lesquels le positionnement du marché s’est lentement déplacé vers des noms à grande capitalisation de haute qualité. L’étendue du marché s’est rétrécie au cours du dernier mois et les actions à grande capitalisation de haute qualité ont surperformé l’ensemble du marché. Le thème de la qualité est clairement de nouveau au centre de nos préoccupations, comme nous l’avions souligné le mois dernier, également lorsque l’attention du marché se déplaçait lentement vers la durabilité des rendements. Nous continuons de voir l’ensemble du marché se porter bien, car la visibilité sur les bénéfices à grande échelle est toujours intacte. La qualité est un thème émergent qui est désormais visible dans la performance de l’indice FMCG. Les allocations se déplacent désormais de plus en plus vers des valeurs de qualité où la visibilité des bénéfices et la solidité du bilan sont très élevées.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Malgré des indices mondiaux mitigés, les actions nationales ont continué de relever la barre, enregistrant de nouveaux sommets alors que l’Inde continuait de publier des chiffres économiques solides. Les actions européennes se sont échangées de manière mitigée avant les données sur l’emploi aux États-Unis, tandis que les inquiétudes concernant le ralentissement économique en Chine ont attisé les inquiétudes des investisseurs. Les données PMI du service indien sont passées à 56,7 en août contre 45,4 en juillet en raison de la réouverture de plusieurs établissements et de l’amélioration de la demande qui a stimulé les ventes.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a atteint un nouveau record de 17340 et a clôturé à peu près au même niveau. Aujourd’hui est le deuxième jour consécutif où Nifty a clôturé autour de son plus haut, cela indique la force de Nifty. Nifty a clôturé à 17323 en hausse de 90 points. Nifty se dirige maintenant vers 17375 et 17400 au cours des prochaines séances de bourse. 17200 et 17280 constitueront de solides niveaux de support pour Nifty. Les traders peuvent envisager d’acheter à chaque correction avec un stop loss strict tant que Nifty se négocie au-dessus des niveaux 17150.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu des mouvements volatils et une tentative de maintenir le niveau autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 17300. Il est suggéré que le marché se maintienne au-dessus du niveau de 17200-17250, le marché doit prendre de l’ampleur, conduisant à une projection à la hausse jusqu’à 17400. -17450 niveau. Les indicateurs de dynamique tels que le RSI et le MACD restent positifs et l’étendue du marché s’améliore, renforçant encore les perspectives haussières à court terme.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Sur le plan technique, le marché assiste à une tendance positive continue et il s’est maintenu bien au-dessus des niveaux de 17200-17250 et nous pensons que ce mouvement haussier s’étendra jusqu’au niveau 17,400-17,450 à court terme. A la baisse, 17 100 est le support immédiat de Nifty 50 suivi de 16 900.

Sachin Gupta, AVP – Recherche, Courtage de choix

Techniquement, l’indice astucieux a de nouveau franchi la résistance immédiate de 17250 et s’est installé au-dessus. Dans l’ensemble, l’indice est en dynamique avec une force haussière. De plus, l’indice a donné une cassure de la ligne de tendance à la hausse sur un graphique hebdomadaire, ce qui indique une plus grande robustesse du compteur. Tous les indicateurs clés comme le RSI, le MACD et le stochastique soutiennent la tendance positive de l’indice. Par conséquent, les sentiments du marché restent haussiers avec la volatilité. À l’heure actuelle, le niveau psychologique de 17500 pourrait être une résistance tandis qu’à la baisse, 17100 pourrait servir de support à l’indice.

