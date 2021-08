Sensex, Nifty balance de nouveaux sommets pour le troisième jour consécutif; voici ce que les experts font du commerce d’aujourd’hui

Bharti Airtel a bondi de 3,97% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi par ITC, Tech Mahindra et Tata Steel. (Photo : REUTERS)

Les indices phares ont atteint de nouveaux sommets historiques jeudi alors que les taureaux continuaient de dominer Dalal Street. Sensex a atteint un record de 54 717 mais a glissé au cours des dernières heures pour clôturer à 54 492. Nifty a touché 16 349 au cours de la journée et s’est établi à 16 294 à la cloche de clôture. Bharti Airtel a bondi de 3,97% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi par ITC, Tech Mahindra et Tata Steel. SBI, IndusInd Bank, ICICI Bank et Bajaj Finance étaient les principaux retardataires de Sensex. Inde VIX a chuté de 2,57%. Bank Nifty a chuté de 0,54% et a clôturé à 35 834. Les marchés plus larges ont clôturé de manière mitigée, les indices à petite capitalisation ayant terminé dans le rouge.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

« Les indices de référence ont maintenu leur forte dynamique, les deux Nifty/Sensex ayant enregistré de nouveaux sommets historiques de 16349.45/54717.24, respectivement. Après un brusque mouvement latéral intrajournalier, les indices ont réduit certains gains au cours de la dernière heure de négociation. Techniquement, la texture plus large du marché est positive et devrait se poursuivre à moyen terme. Cependant, certaines réservations de bénéfices à des niveaux plus élevés ne sont pas exclues près des niveaux de résistance 16350-16375. La configuration commerciale suggère que la stratégie idéale serait d’ajouter des positions longues à proximité de supports cruciaux. Pour les swing traders, 16200 et 16160 seraient le niveau de support clé à surveiller, et en dessous du même niveau, l’indice serait vulnérable aux niveaux 16160.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

“Les indices de référence indiens ont clôturé en légère hausse le 05 août pour la troisième journée consécutive au milieu d’indices mondiaux mitigés et de prises de bénéfices sur des marchés plus larges. Nifty a fait un doji classique après une hausse le 5 août, suggérant une indécision à des niveaux plus élevés. Une ou deux lacunes faites au cours du voyage à partir de 15885 peuvent être comblées au cours des prochaines sessions. Le ratio avance-déclin était très mauvais dans la séance du matin mais s’est un peu amélioré vers la fin pour paraître meilleur que la veille, bien que très négatif. 16176-16349 pourrait être la bande de trading pour le Nifty au cours des 1-2 prochaines sessions.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

«Malgré la consolidation observée lors de la séance d’ouverture, les grandes capitalisations ont réussi à continuer de se négocier à des niveaux record avec le soutien des actions IT, Metal et FMCG. Les valeurs bancaires ont continué d’être sous pression avant l’annonce de la politique de la RBI. Il est important de noter que le marché au sens large a commencé à sous-performer. Les investisseurs doivent être prudents à court terme concernant la performance des moyennes et petites capitalisations après le rallye passionnant de l’année. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a réussi à clôturer une journée sur une note positive à 16295 avec des gains minimes et a formé un motif de bougie Doji libellule sur le graphique journalier qui représente l’indécision sur les marchés. À l’avenir, 16300 sera une résistance très rapide si elle parvient à se maintenir au-dessus de la zone 16300, nous pouvons voir l’indice progresser rapidement vers la zone 16400, mais s’il ne parvient pas à gérer, des réservations de bénéfices peuvent être observées vers la zone 16200-16100, qui sont des supports immédiats à la baisse et le support global est placé à 16k mark et une chute près de 16k mark sera une bonne opportunité d’achat.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

“Dans l’ensemble, l’indice se négocie au-dessus de la formation de la bande de Bollinger supérieure et du nuage d’Ichimoku, ce qui suggère un long mouvement haussier du compteur. Un indicateur de dynamique RSI et MACD montre une force positive et le stochastique se négocie également à la hausse avec un croisement positif sur le graphique journalier, ce qui indique un nouveau mouvement haussier. À l’heure actuelle, le support Nifty50 est passé à 16 100 niveaux, tandis que la résistance pourrait se situer autour de 16 400 niveaux. »

Jay Thakkar, vice-président et responsable de la recherche sur les actions, Marwadi Shares and Finance –

“Nifty a clôturé en territoire positif alors que le Banknifty a clôturé en territoire négatif, ce fut donc une séance de négociation mitigée. La base pour le nifty a maintenant été déplacée à 16200 niveaux alors que 35500 est la nouvelle base pour le Banknifty à court terme. A la hausse, l’objectif à court terme pour le Nifty est de 16450 niveaux alors que 36100 est une résistance immédiate pour le Banknifty qui, une fois décollé, le portera à 36500-36800 niveaux. L’indice Nifty Metal a clôturé en territoire positif après près de 4 jours de consolidation, ce qui indique qu’un nouveau sommet de durée de vie sera bientôt atteint, nous recommandons donc de nous concentrer sur les actions de métaux à court terme. »

