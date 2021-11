Sensex, Nifty char près de 2% chacun alors que les ours agrippent D-Street; voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

Sensex, Nifty a clôturé avec des pertes pour la quatrième journée consécutive. (Photo : REUTERS)

Dalal Street a prolongé sa séquence de défaites jusqu’au quatrième jour aujourd’hui alors que les ours se déchaînaient et forçaient les marchés à fermer profondément dans le rouge. Le S&P BSE Sensex a atteint 1 170 points ou 1,96 % pour terminer à 58 465 tandis que le NSE Nifty 50 a clôturé 348 points ou 1,96 % en baisse à 17 416. Bharti Airtel a bondi de 3,7% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi par Asian Paints, Power Grid et IndusInd Bank. Bajaj Finance a été l’action Sensex la moins performante, en baisse de 5,74%, suivie de Bajaj Finserv, Reliance Industries et NTPC. Bank Nifty a plongé de 2,23 % pour terminer à 37 128. Les marchés plus larges ont reflété la chute, la plupart des indices à moyenne et petite capitalisation atteignant plus de 2 % chacun.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty a prolongé le ralentissement comme prévu, mais le fait qu’il n’ait pas clôturé à son plus bas est une certaine consolation. 17360 puis 17190 pourraient être les supports de Nifty tandis que 17613 pourraient être une résistance à court terme.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés ont cassé 17 600 et, comme prévu, ont connu un brusque mouvement vers le sud ! 17200 est un support pour le marché et nous nous en sommes approchés et avons rebondi par la suite. La tendance à court terme est définitivement bouleversée. Si nous poursuivons sur cette lancée, nous pouvons glisser davantage jusqu’à 16850. La hausse est maintenant plafonnée à 18150-18200 et jusqu’à ce qu’elle ne soit pas franchie, nous serons dans une tendance négative.

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« Une forte vente de témoins le premier jour de la semaine, l’indice résultant a clôturé un jour à 17 416 avec une perte de près de 2 % et a formé une bougie baissière pour le cinquième jour consécutif. La structure globale semble faible car l’indice a franchi de manière décisive la bonne zone de support de la zone 17500-17600, les niveaux vont maintenant agir comme un obstacle important du côté supérieur et ce n’est qu’au-dessus de la zone 17600 que l’on peut s’attendre à une bonne reprise de l’indice jusque-là, nous pouvons voir vendre sur structure montante, le support pour Nifty approche de la zone 17300-17200.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice astucieux a confirmé la répartition de la tête et des épaules sur le graphique quotidien et est descendu de la ligne de cou. De plus, l’indice s’est également maintenu sous la formation de la bande de Bollinger inférieure, ce qui indique une tendance baissière pour la journée à venir. En outre, le stochastique et le MACD ont également été témoins d’un croisement négatif sur la période quotidienne, ce qui suggère un mouvement baissier de l’indice. Le Nifty a un support immédiat à 17200 niveaux et une résistance à 17650 niveaux. D’un autre côté, Banknifty a un support à 36 300 niveaux et une résistance à 38 500 niveaux. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Les indices de référence Nifty50 prendraient un support à 17 200 alors qu’une légère résistance à 17 500. Bien que Bank Nifty affiche un support à 36 700 et une résistance à 38 300. La correction actuelle offre une bonne opportunité à tous les investisseurs pour un nouvel investissement sur les marchés. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

« Une cotation modérée et la poursuite de la faiblesse des échanges de Paytm, la plus grande fintech de nouvelle génération de l’Inde, constituent un grand revers sentimental pour le marché intérieur, qui prospérait sur un marché primaire solide. Cela aura un impact sur l’afflux d’argent du segment de la vente au détail, qui a été un acteur clé au cours de l’année. Les FII sont également vendeurs en raison de la crainte d’une surévaluation de l’Inde par rapport à leurs pairs. Le faible afflux des FII augmentera peut-être en raison du retrait de trois lois sur les exploitations agricoles, ce qui met un frein aux programmes réformistes des gouvernements dans le contexte des prochaines élections nationales de l’année prochaine. C’était un facteur clé pour que l’Inde se négocie à un prix plus élevé que les marchés émergents au cours de l’année. »

Arijit Malakar, responsable de la recherche (vente au détail) d’Ashika Stock Broking –

« Le marché indien a fortement baissé aujourd’hui en raison de la faiblesse des signaux mondiaux au milieu des inquiétudes concernant les restrictions européennes de Covid-19 et de la possibilité d’augmentations antérieures des taux d’intérêt aux États-Unis. Avec une grande partie de la saison des fêtes et des bénéfices derrière nous, il y a moins de déclencheurs à la hausse par rapport à une variété de facteurs imminents de risques à la baisse. Les rapports sur la détérioration de la situation de la santé publique ont augmenté la probabilité d’un recul des liquidités, et les tendances inflationnistes émergentes atténuent les sentiments des investisseurs. »

