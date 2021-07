Sensex, Nifty chute suite à la vente des actions pharmaceutiques, faibles indices mondiaux ; Nifty ne franchit pas les 15 900 pour le 3e jour

Les analystes disent que l’indice Nifty se débat dans une fourchette de 15700 à 15900 et que la cassure de chaque côté décidera de la direction future. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé avec des pertes pour la deuxième journée consécutive mardi, à la suite de la faiblesse des marchés européens, associée à la vente des géants chinois de la technologie, qui ont chuté à 9%, ce qui a pesé sur le sentiment des investisseurs. De plus, les acteurs du marché sont restés nerveux avant la réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale américaine qui débutera plus tard dans la journée. L’ESB Sensex a perdu 273,51 points pour terminer à 52 578,76, tandis que l’indice Nifty 50 s’est établi à 15 746,45. L’étendue du marché est restée négative alors que 1 668 actions ont baissé, tandis que 1 594 actions ont progressé. Les marchés plus larges ont également enregistré des performances conformes aux indices boursiers. L’indice BSE MidCap a chuté de 0,67% ou 155 points, tandis que l’indice BSE SmallCap a perdu 30 points. India VIX, l’indice de volatilité, a bondi de 6,28% pour s’établir à 13,23.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

Le marché n’a pas dépassé le niveau de 15900 pour la troisième journée consécutive, ce qui a déclenché une liquidation haussière en dessous du niveau de 15750. Au cours de la journée, Nifty est tombé au niveau de 15700 où il bénéficie du soutien d’une énorme écriture de put. Le marché a corrigé principalement en raison des ventes constantes et agressives des FII sur d’autres marchés asiatiques, qui ont également pesé sur le sentiment du marché intérieur. La faiblesse de Dr Reddy’s a entraîné une liquidation massive des actions d’autres sociétés pharmaceutiques, entraînant une baisse de l’indice Nifty Pharma de plus de 4% au cours de la journée, ce qui représente la plus forte baisse intrajournalière depuis décembre 2020. D’autre part, le Nifty L’indice des métaux a clôturé en territoire positif pour la 4e journée consécutive. On s’attend à ce que la nuance du marché soit limitée à une fourchette alors que nous nous approchons des supports de la limite inférieure (15650/15600). Du côté supérieur, 15810 et 15900 seraient des niveaux de résistance.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

La faiblesse avec une tendance agitée s’est poursuivie dans le Nifty et il n’y a toujours pas de répit pour les taureaux au plus bas. La configuration graphique quotidienne et hebdomadaire signale la possibilité d’un rebond haussier du marché à partir des niveaux les plus bas d’environ 15650-15680 au cours des 1-2 prochaines sessions. Du côté plus élevé, 15900 reste un obstacle aérien à court terme.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Les actions ont abandonné leurs gains aujourd’hui, les investisseurs étant inquiets de la vente sur les marchés chinois par les fonds mondiaux, associée aux politiques des autorités chinoises et à l’impact probable sur les marchés indiens, tout en sachant qu’il s’agit également d’un élément positif pour l’Inde. Bien que nous ayons vu des bénéfices enregistrés dans les banques et le pack pharmaceutique en raison de flux de nouvelles négatifs sur quelques noms pharmaceutiques, certaines poches sur le marché au sens large, comme les exportateurs de textiles et les actions de café, ont enregistré des gains intelligents grâce à la hausse des contrats à terme sur le café.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché intérieur a penché en faveur des baissiers, n’ayant pas réussi à conserver ses gains initiaux en raison de la faiblesse des indices mondiaux et de la vente des actions pharmaceutiques. Les sociétés pharmaceutiques en perte de vitesse ont tiré le marché vers le bas en raison d’un début de saison des résultats faible. Cela a créé la panique car le secteur est évalué avec des attentes élevées. Globalement, à l’exception des métaux et des biens de consommation durables, tous les principaux secteurs se sont négociés en territoire négatif. Suite aux ventes massives en Chine et à l’affaiblissement des pairs asiatiques avant la réunion cruciale de politique de la Réserve fédérale annoncée cette semaine.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Techniquement, sur le graphique journalier, l’indice Nifty50 a formé un long chandelier baissier et a clôturé en dessous des deux derniers jours de plus bas. Cependant, il existe un bon support à environ 15650 niveaux, ce qui correspond à un support SMA de 50 jours. Dans l’ensemble, l’indice astucieux se débat dans une fourchette de 15700-15900 et une cassure de chaque côté décidera de la direction future. À l’heure actuelle, Nifty trouve une résistance autour de 15900 niveaux alors qu’il est à la baisse ; le support est intact à 15600 niveaux.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a fait une barre baissière aujourd’hui, après avoir atteint un sommet de 15881, il a atteint un plus bas de 15701 et a clôturé à 15744. Les longs doivent être mis en garde, toute cassure en dessous de 15580 déclenchera Nifty pour atteindre les niveaux de 15500 et 15400. Nifty a une forte résistance dans la fourchette 15880-15920, tout rebond vers celui-ci devrait être utilisé pour enregistrer des bénéfices. Fresh longs à considérer uniquement au-dessus de 16000 sur la base de la clôture.

Abhishek Chinchalkar, titulaire de la charte CMT et responsable de l’éducation, FYERS

Actuellement, Nifty reste en mode consolidation entre 15500-15400 à la baisse et 15900-16000 à la hausse. Jusqu’à ce que nous obtenions un mouvement décisif hors de cette bande, il convient d’éviter de construire des transactions directionnelles dans l’indice et de préférer à la place une approche long/short spécifique aux actions. Cela dit, avec la réunion de la Réserve fédérale prévue demain et l’expiration mensuelle des F&O jeudi, il serait conseillé de négocier sur une note plus légère, car nous pourrions voir une reprise de la volatilité au cours des deux prochaines sessions.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.