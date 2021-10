Sensex, Nifty claque une séquence de défaites pour terminer en vert; le mouvement ascendant peut continuer plus loin

Dalal Street a effectué un retour en force lundi, récupérant une partie des pertes de la semaine dernière, alors que les indices de référence Sensex et Nifty 50 ont chacun terminé de près de 1% en hausse. Le S&P BSE Sensex a gagné 533 points à 0,91% pour terminer à 59 299 tandis que l’indice Nifty 50 a bondi de 159,20 points ou 0,91% et s’est établi à 17 691. Les marchés plus larges ont surperformé. NTPC a augmenté de 4,25% en tant que premier gagnant de Sensex lundi, suivi de Bajaj Finserv, de la State Bank of India et de Bajaj Finance. Bajaj Auto a été l’action la moins performante, en baisse de 0,78%, suivie de HUL et Nestlé India. Les chartistes estiment que la tendance de Nifty est positive et conseillent aux investisseurs de rester optimistes.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

Nifty a mis fin à une séquence de quatre jours de défaites consécutives le 4 octobre et a terminé plus haut. Nifty a formé une configuration d’étoile du matin haussière bien que son placement soit normalement après une vente massive/prolongée. Le taux de baisse d’avance est également fortement positif. Nifty pourrait poursuivre sa hausse et rester dans la bande 17576-17781 à court terme.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities-

«Après avoir fortement reculé au cours des quatre sessions précédentes, les achats ont repris dans la rue à la suite d’indices mitigés du marché mondial. Le benchmark Nifty a oscillé entre 17645 et 17750 après une solide ouverture. Techniquement, une fois de plus, le Nifty a pris un support près de la SMA à 20 jours et s’est fortement inversé. L’indice a formé une formation de retournement prometteuse qui est largement positive. Le niveau 17600 ou SMA 20 jours agirait comme un niveau de support crucial pour le day trader. Au-dessus du même niveau, la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17800-17850, tandis qu’en dessous de 17600, la tendance haussière serait vulnérable. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés n’ont pas clôturé au-dessus de 17700 ; si nous parvenons à le faire, le scepticisme à court terme serait levé et le Nifty pourrait évoluer plus haut vers 18000. Le support se situe à 17400 et tant que cela se maintient, la tendance actuelle est haussière et nous pouvons utiliser des corrections intrajournalières pour accumuler positions longues.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a ouvert une journée avec un bon écart et a réussi à maintenir son flux haussier tout au long de la journée avec une clôture donnée à 17691 avec des gains de près de 1% et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice a connu un bon recul par rapport à sa zone de support de 17450 et à l’avenir, 17650-17600 sera une zone de support immédiat s’il parvient à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pourrions voir l’indice toucher sa zone d’obstacle immédiate de 17760-17830 zone, encore une fois la plage globale se situe entre 17300-18000 zone, chaque cassure de côté décidera de la direction finale.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Après une semaine de consolidation, le marché indien est de retour malgré des sentiments mondiaux défavorables. L’élan est alimenté par l’attente de meilleurs bénéfices au deuxième trimestre soutenus par la reprise de l’activité économique, les retombées de la deuxième vague n’étant pas graves et en prévision d’une meilleure perspective de la demande des festivals. Le secteur informatique était en consolidation avant le début des résultats trimestriels, ce qui a conduit à une légère hausse, car les grandes entreprises doivent annoncer leurs résultats, ce qui peut apparaître comme une opportunité si les résultats sont conformes aux perspectives robustes. La réunion de politique monétaire de la RBI est un autre événement clé qui est étroitement surveillé par le marché qui ne s’attend à aucune instance de changement “

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.