Sensex, Nifty clôturent à plat après avoir atteint de nouveaux sommets historiques; Top index TCS, Infosys, RIL

Les marchés boursiers nationaux ont clôturé à plat mercredi, en baisse après avoir atteint de nouveaux sommets historiques. S&P BSE Sensex a atteint un nouveau record historique de 56 198 mais n’a pas réussi à maintenir ces niveaux et a clôturé avec des pertes marginales à 55 944. NSE Nifty 50 a atteint un nouveau sommet de 16 712 mais a terminé avec seulement des gains marginaux, en hausse de 0,06 % à 16 634. Parmi les meilleurs gagnants sur Sensex TCS, gagnant 1,42%, suivi par Infosys, Reliance Industries et HUL. D’autre part, Bajaj Finserv a perdu 2,29% en tant que premier retardataire de Sensex, suivi de Titan, Maruti Suzuki et Bharti Airtel. Bank Nifty n’a pas réussi à maintenir des sommets intrajournaliers de 35 910 et a clôturé en baisse de 0,35% à 35 586. Des marchés plus larges, à l’exception de Nifty Midcap 50, ont clôturé avec des gains.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities Ltd

Nifty a atteint un nouveau record mais n’a pas réussi à clôturer au-dessus de la barre des 16700 en raison de la réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés. Techniquement, après le fort rallye de repli, l’indice a formé un double sommet de formation de renversement près du niveau de résistance de 16700, ce qui est globalement négatif pour le marché. Cependant, la texture plus large du marché est toujours haussière, mais pour les day traders, les niveaux de 16700 constitueraient un obstacle majeur. Au-dessus du même niveau, la tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 16750-16790. D’un autre côté, une forte possibilité de correction intrajournalière rapide jusqu’aux niveaux 16580-16550 n’est pas exclue si le Nifty réussit à se négocier en dessous de 16620. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés ont de nouveau clôturé au-dessus du niveau des 16600, ce qui est un bon signe. Nous devrions être en mesure d’augmenter l’échelle jusqu’à 16800-16850. Ce serait la prochaine cible pour le Nifty. Il n’est pas conseillé d’acheter aux niveaux actuels simplement parce que l’indice a connu un rallye à sens unique. Par conséquent, une approche « buy on dips » serait la meilleure façon d’aborder ce marché. Les corrections intrajournalières peuvent être utilisées pour accumuler des positions longues.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

“Un certain intérêt d’achat est observé dans certaines actions du pétrole et du gaz, des métaux, de l’informatique et des produits de grande consommation, tandis qu’une certaine pression est observée dans les actions pharmaceutiques, immobilières et automobiles. Les actions des sociétés sucrières ont grimpé après que le Cabinet a augmenté le FRP pour la canne à sucre. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a exhorté les banques à proposer des plans spécifiques pour une meilleure expansion du crédit dans les États du nord-est. Delhivery Pvt, une start-up indienne de logistique et de chaîne d’approvisionnement prévoit de déposer un projet de prospectus dès octobre pour son introduction en bourse qui pourrait lever 1 milliard de dollars. Sur le plan technique, 16 300 et 16 750 sont un support et une résistance immédiats dans Nifty 50. »

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice a fait face à une résistance par rapport au niveau précédent de 16700 et a fait une sorte de bougie d’étoile filante, ce qui suggère qu’une correction peut survenir dans les prochains jours. De plus, l’indice a clôturé en dessous de 9HMA, ce qui suggère qu’un mouvement à la baisse peut survenir au cours de la prochaine session. En outre, Momentum Indicator Stochastique montre également un croisement négatif dans le graphique horaire, ce qui suggère une certaine faiblesse pour la prochaine séance de bourse. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a une résistance immédiate à 16720 niveaux tandis que le support baissier est passé à 16400 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Le marché a ouvert positivement mais les principaux indices ont clôturé sur une note aplatie en raison de la performance modérée des grandes capitalisations. Le marché au sens large a été plus positif, les Midcaps ayant rebondi après le mode de correction au cours du mois, ce qui a remonté le moral des investisseurs. Le marché mondial s’est négocié positivement sur l’approbation du vaccin Covid et en prévision d’un commentaire conciliant du président de la Fed lors de la prochaine réunion (Jackson Hole). »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a franchi un obstacle par rapport à son précédent sommet et a vu la réservation de bénéfices résultant de la clôture d’une journée à 16635 sur une note plate. Pour aller plus loin vers le nord, l’indice doit se maintenir au-dessus de la zone 16700, sinon nous pourrions voir plus de réservations de bénéfices vers la zone de support immédiat de 16600-16500. voir un mouvement rapide vers la prochaine zone d’obstacles de 16800 “

