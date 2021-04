Sensex, Nifty commencent FY22 avec plus de 1% de gain; RBI MPC, les bénéfices des entreprises sur le radar des investisseurs la semaine prochaine

La politique de RBI et la saison des résultats pourraient être le prochain déclencheur pour le marché. Image: .

BSE Sensex et Nifty ont terminé la première journée du nouvel exercice sur une note positive, en hausse de plus de 1%. Le jour de l’expiration des contrats hebdomadaires de F&O, le Sensex à 30 actions a grimpé de 521 points à 50 030, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est établi à 14 867, en hausse de 177 points. Les marchés resteront fermés vendredi, en raison du Vendredi saint. L’ampleur du marché est restée fermement en faveur des taureaux alors que 2 137 actions ont progressé tandis que 752 ont diminué. Un total de 154 scrips est resté inchangé. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence des actions, l’indice S&P BSE Midcap ayant progressé de 1,66% ou 335 points pour s’établir à 20 516,40. L’indice S&P BSE Smallcap a bondi de 2,05 pour cent ou 422,36 points pour terminer le commerce à 21 071,69.

Lisez aussi: Nifty pourrait atteindre 15 500 dans le trimestre avril-juin, les graphiques montrent un solide soutien; surveillez ces niveaux en FY22

Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale, Kotak Securities

Les marchés indiens ont reculé rapidement cette semaine même s’il s’agissait d’une courte semaine de négociation. L’indice Nifty-50 a ajouté 2,5% cette semaine, tandis que l’indice Nifty Mid Cap 100 et l’indice BSE Small Cap ont tous deux gagné 3,8% chacun. Les actions de métaux ont été les plus grands gagnants cette semaine avec une hausse de 8,5% de l’indice BSE Metal. Outre les métaux, il y a eu un glissement clair vers des actions de haute qualité comme cela est visible dans les gains du panier d’actions Nifty-50. Certaines actions FMCG IT et pharmaceutiques ont également enregistré des gains de plus de 4% cette semaine. Parmi les stocks de métaux, JSW Steel est en hausse d’environ 15% cette semaine, suivie de Tata Steel (en hausse d’environ 13%) et Hindalco (en hausse de 7%). Le rallye cette semaine a été large avec près de 49 actions de Nifty-50 affichant des gains positifs. Les marchés américains sont restés aplatis cette semaine en raison de la poursuite de la hausse des rendements obligataires. Le Nifty-50 a de nouveau rebondi au-dessus des 50 DMA, ce qui est bon signe. Il existe un croisement en or dans l’indice Nifty Mid Cap 100 dans lequel le 50 WMA est passé au-dessus du 200 WMA, ce qui indique une tendance haussière à long terme. À l’avenir, la politique de RBI et la saison des résultats pourraient être le prochain déclencheur pour le marché. Le début de l’exercice 22 a été très bon et le mois d’avril pourrait probablement voir plus d’action avec le début de la saison des résultats.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Une fois de plus, l’Indice s’est rapproché du niveau important de 14950. En raison d’un jour férié demain, nous devrons évaluer cette semaine prochaine: si nous pouvons traverser 14950, nous devrions être en mesure de reprendre la tendance haussière et de nous diriger vers 15300. Si nous résistons et faisons à nouveau demi-tour, nous serons sur le côté et si nous cassons 14500, nous revisiterons les récents plus bas de 14200-14250. Par conséquent, nous sommes à un moment crucial d’où une opportunité commerciale à la hausse ou à la baisse peut émerger.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les marchés étaient dynamiques aujourd’hui grâce au plan américain pour l’emploi et les énormes dépenses fédérales ont enflammé les stocks de métaux aujourd’hui. Le commerce de l’après-midi a suscité un vif intérêt des investisseurs pour les banques, les métaux et les pneus, car les collections record de la TPS de 27% en glissement annuel pour mars ont ravivé les sentiments malgré un long week-end alors que l’Inde déployait aujourd’hui un programme de vaccination plus vaste.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les marchés du monde entier ont été stimulés par le plan de dépenses de 2,3 milliards de dollars de Biden. La reprise du marché intérieur a été menée par des signaux positifs de la part des pairs mondiaux, des achats solides de titres de métaux et une reprise du secteur bancaire. Les stocks de métaux ont surpassé les autres indices sectoriels sur les rapports de hausse possible des prix. Les banques PSU étaient également au centre des préoccupations aujourd’hui alors que le gouvernement a annoncé une injection de capital de Rs.14500Cr dans 4 PSB.

Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking Ltd

Les marchés ont entamé le nouvel exercice sur une note solide, sous l’impulsion de l’optimisme des marchés mondiaux. L’annonce par le président américain Joe Biden d’investir 2,3 billions de dollars dans les infrastructures a stimulé les sentiments. Au départ, l’indice de référence a ouvert un écart, mais les gains se sont étouffés au fur et à mesure que la journée avançait. Cependant, au second semestre, les achats sains dans les secteurs tels que les métaux, les banques et les marchés de l’automobile ont augmenté progressivement. Les marchés devraient s’inspirer de leurs homologues mondiaux, car l’annonce du plan de relance aux États-Unis hier soir a suscité un regain d’intérêt pour les acheteurs sur les marchés mondiaux. À court terme, le biais positif devrait se poursuivre, cependant, l’augmentation des cas de COVID en Inde resterait une préoccupation majeure. À l’approche de la saison des résultats du quatrième trimestre, les investisseurs se concentreront sur les annonces de résultats et les commentaires de la direction.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.