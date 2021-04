Sensex, Nifty continuent le mouvement lié à la distance; covid-19 restera probablement un surplomb la semaine prochaine

À ce stade, les analystes techniques citent 14 200 comme support clé de l’indice Nifty. (Image: REUTERS)

La semaine raccourcie des vacances a vu Sensex et Nifty poursuivre leur mouvement lié à la gamme. Les indices ont chuté sur trois des quatre séances de négociation cette semaine et ont clôturé en baisse de 2% sur une base hebdomadaire. Maintenant, S&P BSE Sensex se situe à 47 878 ​​tandis que le NSE Nifty de 50 actions a terminé à 14 341. Sur les graphiques, Nifty a formé un doji ou une bougie hebdomadaire de type haute vague, qui est placée sur le support de 20 EMA hebdomadaires autour de 14200 niveaux, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Le modèle négatif comme les plus hauts plus bas a été vu sur le graphique hebdomadaire et Nifty est actuellement placé aux plus bas, comme à la clôture de la semaine. Ce n’est pas un bon signe », a-t-il ajouté.

Que disent les graphiques?

Le mouvement de Nifty au cours de la semaine a montré un manque d’intérêt directionnel parmi les acteurs du marché, a déclaré Manish Shah, fondateur de Niftytriggers. Il a ajouté qu’en regardant la formation des bougies des huit dernières séances, seules deux bougies étaient rouges et le reste des six jours était vert. «La peur est une émotion plus grande que la cupidité. Et le manque de puissance baissière pour pousser Nifty vers le bas est un témoignage que les investisseurs à long terme sont trop baissiers sur l’ensemble du marché », a déclaré Manisha Shah. Selon lui, Nifty pourrait faire face à une résistance immédiate à 14,525-14,550 une cassure au-dessus de cela et s’attendre à une hausse vers 14,700-14,775.

À ce stade, les analystes techniques citent 14 200 comme support clé de l’indice Nifty. Une chute en dessous desdits niveaux pourrait entraîner une correction supplémentaire des indices, obligeant Nifty à explorer 13 800 à 13 900 à la baisse, a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique chez Deen Dayal Investments.

Covid-19 pèse sur Dalal Street

Fondamentalement, la principale raison de la tendance à la baisse sur Dalal Street est la hausse des cas de covid-19, selon les analystes. La deuxième vague est susceptible de frapper la progression économique mais l’ampleur n’est toujours pas connue. «Bien que les fondamentaux soutiennent une économie robuste, il est trop tôt pour évaluer les dommages potentiels, c’est pourquoi même les marchés n’ont pas réagi de manière brutale jusqu’à présent», a déclaré Joseph Thomas, responsable de la recherche chez Emkay Wealth Management. «Mais la probabilité que la résurgence de la pandémie ait un impact sur la croissance et donc sur les revenus est assez élevée pour les deux premiers trimestres de cette année. Ces facteurs continueront également de dominer le marché dans les semaines à venir », a-t-il ajouté.

Les investisseurs devraient surveiller les transactions spécifiques aux actions dans le cadre de la dynamique actuelle du marché. Bien que les agences de notation aient réduit leurs prévisions de croissance, elles restent solides. Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services, a déclaré que la collecte de vaccins et le verrouillage invoquent des espoirs de reprise économique dans un proche avenir malgré la faible tendance du marché. “Le mouvement sera spécifique au stock basé sur les résultats du quatrième trimestre et dicté par l’évolution de la propagation des covidies, comme la baisse du taux d’infection”, a-t-il déclaré.

En examinant des marchés plus larges, les analystes d’Angel Broking ont déclaré que Bank Nifty restera probablement à la traîne jusqu’à ce qu’elle ne récupère pas 32 500 – 33 000. Ils ont ajouté que le positionnement de l’indice NIFTY Midcap 50 est complètement négligé par les acteurs du marché, car les graphiques hebdomadaires montrent un “ Lower Top Lower Bottom ” pour la première fois de tout ce rallye marathon commencé en avril dernier. Ces facteurs, selon Angel Broking, ne sont pas de bon augure pour les taureaux et, par conséquent, il faut continuer à rester léger sur les positions.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.