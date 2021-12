Sensex, Nifty crash de plus de 3%, les investisseurs perdent Rs 9 lk cr; n’achetez pas encore, les marchés peuvent tomber à ce niveau

Les marchés boursiers indiens ont reflété les faibles tendances mondiales alors que BSE Sensex et Nifty 50 ont chuté de plus de 3% lundi. Depuis les niveaux record, les deux indices principaux ont maintenant chuté de plus de 10 pour cent.

Les marchés boursiers indiens ont reflété les faibles tendances mondiales alors que BSE Sensex et Nifty 50 ont chuté de plus de 3% lundi. Depuis les niveaux record, les deux indices principaux ont maintenant chuté de plus de 10 pour cent. Les analystes disent que les ventes massives des FII, l’augmentation des cas de COVID-19 causés par la nouvelle variante Omicron et les banques centrales mondiales bellicistes ont été parmi les principaux facteurs effrayant les marchés. Au milieu de ce krach boursier, les investisseurs en actions se sont appauvris de Rs 9,21 lakh crore alors que la capitalisation boursière totale des sociétés cotées BSE a atteint Rs 250,15 lakh crore contre Rs 259,37 lakh crore lors de la session précédente.

La tendance baissière du marché boursier se confirme

Les analystes disent que les plus bas de vendredi étaient une lueur d’espoir, mais l’indice Nifty 50 a vu une ouverture vers le bas lundi matin, ce qui renforce la validité d’une tendance à la baisse. « La hausse de l’indice Nifty est plafonnée pour le moment et chaque rallye peut être utilisé pour vendre à découvert ce marché pour un objectif de 16 400 », a déclaré Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaires et analyste technique, Deen Dayal Investments.

Sortie des marchés en rebond

Nifty a dépassé le niveau de support critique de 16800. La panne de lundi ouvre le risque de baisse pour le marché vers le SMA de 200 jours qui est à 16250, a déclaré à Financial Express Online Rajesh Palviya, vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities. Palviya a ajouté que la frappe 16800-16600 de Nifty a vu le PUT se dérouler, ce qui indique une pression supplémentaire à venir. Cependant, Nifty est entré dans la zone de survente dans une configuration à court terme, ce qui indique un certain recul. « Nous pouvons voir un certain recul à court terme vers 16800-16900, ce qui est susceptible d’agir comme une forte résistance. Il faut utiliser ces replis comme une opportunité de sortie sur le marché », a-t-il ajouté.

Faiblesse tout autour

Les indices de référence ont chuté en raison des ventes massives sur les marchés mondiaux en raison de l’épidémie incontrôlable d’Omicron. « La vente de Nifty 50 et BSE Sensex peut se poursuivre jusqu’à 16300-16000 et 54800-54500, respectivement, à court terme », a déclaré Ravi Singh, vice-président et chef de la recherche, ShareIndia Securities, à Financial Express Online. La crainte d’un autre verrouillage ou de restrictions nuira non seulement aux économies déjà en reprise, mais augmentera les goulots d’étranglement poussant les économies à plusieurs années de baisse. « Cette incertitude a conduit à de fortes ventes par les FII en Inde et dans d’autres marchés émergents », a déclaré Ravi Singh. Singh a déclaré qu’une autre raison majeure derrière cette vente sans relâche est les mesures prises pour resserrer les politiques et réduire les liquidités par les principales banques centrales pour freiner la hausse de l’inflation.

Tous les indices de marché sectoriels et plus larges étaient en perte car les investisseurs restent prudents en raison des sorties de fonds continues des FII. « Bien que la vente massive sur les marchés soit brutale, ce qui n’est pas inattendu. Nous assistons à la réalisation de bénéfices à la fin de l’année en raison de l’inquiétude des investisseurs face à l’augmentation de l’inflation et à la hausse potentielle des taux d’intérêt », a déclaré Gaurav Garg, responsable de la recherche chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online.

Point de vue contraire : devriez-vous acheter la trempette ?

D’un autre côté, un autre analyste a déclaré que les marchés boursiers indiens avaient connu la première correction significative de la tendance haussière actuelle, et que cette correction s’est achevée à plus de 10 % par rapport aux sommets. « Les marchés sont dans une course haussière structurelle où chaque correction est une excellente opportunité d’achat », a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart, à Financial Express Online.

Parmi les indices sectoriels Nifty, Bank Nifty s’est effondré de 1 280 points ou 3,6%, entraîné par AU Small Finance Bank, Bandhan Bank, RBL Bank, IndusInd Bank et Federal Bank, entre autres, qui ont chuté jusqu’à 9%.

(Les recommandations contenues dans cet article proviennent des analystes de recherche et des sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

