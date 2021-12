Sensex, Nifty devrait ouvrir en vert au milieu d’indices mondiaux positifs ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Sensex et Nifty ont augmenté de près de 2% chacun la semaine dernière pour clôturer à 58 786,7 et 17 511,3 respectivement, au milieu de gains dans la plupart des secteurs

Les marchés boursiers indiens envisagent un début positif cette semaine après une semaine de gains. La semaine dernière, Sensex et Nifty ont enregistré un deuxième gain hebdomadaire consécutif. Les principaux indices ont terminé dans le vert lors de trois des cinq séances de bourse, avant de clôturer à plat avec un biais négatif vendredi. Les deux indices de référence ont augmenté de près de 2% chacun pour clôturer à 58 786,7 et 17 511,3 respectivement, au milieu de gains dans la plupart des secteurs. Les indices midcap et smallcap ont bondi d’environ 3-4%.

Les fluctuations du début de la semaine seront cruciales pour déterminer la tendance à court terme pour Nifty ainsi que pour les marchés plus larges. L’indice bancaire a connu une surperformance au cours de la semaine, l’indice ayant connu un intérêt acheteur autour de son support 200-DMA. Pour cet indice, 37400 est l’obstacle immédiat au-dessus duquel il s’ouvrira pour un mouvement haussier vers 37800-38000, a déclaré Ruchit Jain, stratège commercial, 5paisa.com

Hormis le secteur bancaire, l’indice BSE Capital Goods a enregistré une surperformance car certaines actions de ce secteur ont suscité un bon intérêt acheteur. Le graphique de cet indice est placé positivement et, par conséquent, les actions de ce secteur pourraient également connaître une bonne dynamique. Il est conseillé aux traders de négocier avec une approche spécifique aux actions sur ce marché et d’être vigilants sur la façon dont les acteurs du marché se comportent autour de cet obstacle mentionné de 17600. D’un autre côté, 17480 suivi de 17260 seront désormais considérés comme des supports immédiats et une cassure en dessous des supports. pourrait alors conduire à une perte de vitesse, a-t-il ajouté.

5 points clés à surveiller avant la cloche d’ouverture

Indices globaux

SGX Nifty a gagné plus de 100 points aujourd’hui, ce qui laisse présager un début positif des échanges de la journée au milieu d’indices mondiaux positifs. Les contrats à terme astucieux ont augmenté de plus de 100 points au cours des premières heures de négociation. Les marchés de l’Asie-Pacifique ont baissé vendredi, les investisseurs évaluant les risques associés à la nouvelle variante omicron Covid et anticipant les principales données d’inflation aux États-Unis. Le Nikkei du Japon a prolongé les pertes de la session précédente et a baissé de 1%. L’indice Topix a chuté de 0,77% à 1 975,48. En Corée du Sud, le Kospi a chuté de 0,64% tandis que le Kosdaq était en baisse de 1,1%. Les actions australiennes se sont également échangées à la baisse. L’ASX 200 a chuté de 0,42%, le sous-indice de l’énergie chutant de 1,49% alors que les prix mondiaux du pétrole luttaient pour des gains.

Vue technique

« Une petite bougie positive s’est formée avec une ombre supérieure et inférieure. Techniquement, ce modèle indique une formation de modèle de bougie de type vague élevée. Normalement, une telle formation de vagues élevées après un mouvement ascendant ou descendant raisonnable pourrait être considérée comme un motif d’inversion de chaque côté. Après avoir formé ce motif au milieu d’un mouvement de distance, la valeur prédictive pourrait être inférieure. Cela pourrait être considéré comme une action liée à la plage », explique Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique chez HDFC Securities.

La tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée. « L’absence de pression vendeuse au niveau de la résistance importante pourrait indiquer des chances plus élevées d’une forte cassure haussière de l’obstacle à court terme. Le support immédiat est placé aux niveaux 17 400-17 380 », a ajouté Shetti.

Principaux niveaux de support et de résistance à surveiller

Les principaux niveaux de support pour le Nifty sont placés à 17 432,9, suivis de 17 354,5. Si Nifty monte, les principaux niveaux de résistance à surveiller sont 17 562 et 17 612,7. La Nifty Bank a gagné 23,25 points pour clôturer à 37 105,65 vendredi 10 décembre. Le niveau pivot, qui servira de support crucial à l’indice, est placé à 36 902,26, suivi de 36 698,93. À la hausse, les niveaux de résistance clés se situent à 37 231,06 et 37 356,53 niveaux.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts, Indiabulls Housing Finance et Vodafone Idea – sont les trois actions sous l’interdiction F&O du 13 décembre. Les titres pendant la période d’interdiction sous le segment F&O incluent des sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95% de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

L’émission publique de MedPlus Health sera ouverte aux souscriptions aujourd’hui (13 décembre) et restera ouverte aux enchères jusqu’au 15 décembre. La fourchette de prix de l’émission a été fixée à Rs 780-796 par action. L’introduction en bourse de Rs 1 398,3 crore du détaillant de pharmacies consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 600 crore et une offre à la vente (OFS) d’actions d’une valeur de Rs 798,29 crore

L’appel d’offres pour l’introduction en bourse de la société de cartographie numérique MapmyIndia se terminera aujourd’hui. La vente initiale des actions de CE Info Systems Ltd, la société mère de MapmyIndia, a suscité 6,16 fois la souscription et toutes les catégories ont été sursouscrites le deuxième jour de l’offre vendredi.

Les actions de Tega Industries seront cotées sur les bourses BSE et NSE aujourd’hui. La société est prête pour une cotation décente, suggère la prime du marché gris. Les actions de Tega Industries commandent une prime de 65-70 pour cent ou Rs 300-320 par action sur le marché gris, par rapport à son prix d’émission de Rs 453 pièce.

