Sensex, Nifty effacent les gains intra-journaliers pour finir en rouge ; la tendance du marché devient-elle négative maintenant?

Bank Nifty a terminé en baisse de 0,8%. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont effacé tous les gains et se sont retournés au cours de la seconde moitié de la séance de négociation. Le S&P BSE a clôturé la journée à 51 941, tandis que le Nifty a terminé en baisse à 15 635, après avoir atteint un sommet historique de 15 800 plus tôt dans la journée. Power Grid a été le premier gagnant de Sensex avec une hausse de 3,8%, suivi de NTPC, Titan et Asian Paints. Les poids lourds de l’indice Reliance Industries Ltd, Bharti Airtel et Larsen & Toubro ont été les principaux retardataires de l’indice. Les actions bancaires étaient sous pression, ICICI Bank, Axis Bank, SBI et HDFC Bank clôturant toutes avec des pertes. Bank Nifty a terminé en baisse de 0,8%.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

“L’indice fait face à une résistance à des niveaux plus élevés depuis quelques jours. En raison de cette nervosité, il a renoncé aujourd’hui à certains gains qui pourraient être attribués à des prises de bénéfices. Cependant, la tendance reste positive car le Nifty n’a pas cassé 15600 sur une base de clôture. Les traders peuvent utiliser cette baisse comme une opportunité d’accumuler des positions longues sur l’indice pour des objectifs plus élevés de 15900-16000. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché intérieur a enregistré des bénéfices en raison de l’ouverture terne des marchés européens. Les investisseurs mondiaux sont restés prudents avant la décision politique de la Banque centrale européenne (BCE) et les données sur l’inflation américaine qui seront publiées jeudi. La BCE devrait poursuivre sa politique d’achat d’obligations pour soutenir une économie en reprise. Et l’inflation américaine devrait être élevée mais transitoire, ces deux facteurs, s’ils sont intégrés, rassureront le marché. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

«Alors que le début de la mousson a frappé la capitale financière du pays et refroidi la chaleur, le commerce de l’après-midi d’aujourd’hui a connu un refroidissement dans le segment des petites et moyennes capitalisations, les investisseurs ayant réalisé des bénéfices. Alors que les actions du gaz ont connu des ventes, les actions de l’électricité ont poursuivi leur trajectoire haussière aujourd’hui également sur des achats soutenus malgré des prises de bénéfices observées à des niveaux plus élevés. Sur le marché au sens large, au début de la saison des introductions en bourse, nous avons constaté une accumulation des stocks de papier dans l’attente d’une augmentation des prix par les producteurs.

Mohit Nigam, chef, PMS – Hem Securities –

« Tous les principaux indices sectoriels ont terminé dans le rouge et la pression à la vente se fait sentir sur les valeurs de l’automobile, de l’énergie et des télécommunications. Nifty 50 a montré un net renversement par rapport à un niveau de résistance important de 15 800. 15 500 constitueront un support important à court terme dans Nifty 50 et cela pourrait être une bonne opportunité d’achat autour de ces niveaux. Les niveaux de résistance immédiats pour Nifty 50 sont de 15800 et 16000 tandis que les niveaux de support clés pour Nifty 50 sont de 15500 et 15300. Une augmentation des cas de Covid en Chine et la volatilité sur les marchés internationaux créent une certaine résistance dans le rallye. La correction d’aujourd’hui peut être de nature à court terme en raison de certaines réservations de bénéfices, car nous avons régulièrement atteint de nouveaux sommets sans précédent depuis les dernières séances.

Sumeet Bagadia Directeur Exécutif Choice Broking –

« Techniquement, sur le graphique journalier, l’indice astucieux a formé un long chandelier baissier au sommet de la tendance, ce qui pourrait être un signe d’inversion de tendance. De plus, sur les graphiques de quatre heures, l’indice a formé un modèle d’avalement baissier, ce qui indique une tendance baissière du compteur à court terme. En outre, un indicateur de dynamique RSI a glissé de la zone de surachat et Stochastique a été témoin d’un croisement négatif sur la période quotidienne qui suggère un mouvement à la baisse du compteur pour la session à venir. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance à environ 15 800 niveaux, tandis que le support immédiat se situe à 15 430 niveaux. »

