Sensex, Nifty en baisse par rapport aux sommets historiques, les valorisations restent riches ; Voici comment vous devriez investir maintenant

Jusqu’à présent, les chances ont toujours été contre les investisseurs particuliers. Venez à la rescousse, ETF abréviation de Exchange Traded Funds. (Photo : REUTERS)

Par Gaurav Oudani

La seule question qui appelle une réponse et celle qui se pose presque tous les jours maintenant, est : « Dans quoi devrions-nous investir aujourd’hui ? »

Cela a été une course spectaculaire pour les indices et les marchés boursiers en général. Nifty 50, qui représente les 50 premières entreprises de nos marchés de capitaux, est en hausse de près de 60% depuis mars 2020 et cela nous rappelle la frénésie que nous avons connue en 2000, 2007 et pour cette raison même, il est également effrayant de penser à la bain de sang qui a suivi. D’un côté, il y a ce sentiment et ce sentiment de manquer quelque chose pour certains investisseurs qui avaient trop peur d’acheter le merveilleux plongeon des marchés au milieu de 2020, de l’autre côté du spectre se trouvent ceux qui se sont tellement habitués à la récente montée des cotations boursières qu’ils ont oublié les principes économiques de base qui suggèrent et ont prouvé à maintes reprises dans le passé que les marchés reviennent toujours à la moyenne à partir des extrêmes.

Avant d’exposer ce que les investisseurs doivent faire à l’heure actuelle, il est essentiel d’aborder brièvement les concepts élémentaires d’allocation d’actifs.

En tant qu’investisseur et en particulier en Inde, on dispose de 4 grandes classes d’actifs d’investissement, à savoir l’immobilier, l’or, les actions, les titres à revenu fixe (FD, obligations, etc.) qui sont accessibles aux investisseurs de détail.

En dehors de l’immobilier, il existe des fonds communs de placement pour toutes les autres classes d’actifs, ce qui est un excellent endroit où nous nous trouvons car à moindre coût, on a accès à une équipe professionnelle pour faire tout le travail pour l’investisseur et soi-disant investir son capital avec soin et prudence.

L’ironie est que la plupart des fonds communs de placement ne finissent pas par battre les marchés à un moment donné, ce qui rend le travail de l’investisseur de choisir le bon groupe encore plus difficile, car il ne saura pas lesquels vont bien faire.

Résumons un peu, on a le choix entre 4 classes d’actifs, et la forme la plus accessible pour y participer n’a pas un excellent bilan de gestion de l’argent de l’investisseur à ne pas oublier, certaines d’entre elles sont très chères et viennent avec des coûts très élevés. ratios de dépenses.

Jusqu’à présent, les chances ont toujours été contre les investisseurs particuliers. Venez à la rescousse, ETF abréviation de Exchange Traded Funds. En termes simples, un ETF représente un groupe d’actions, le plus souvent un indice. Donc NIFTY ETF représenterait l’indice Nifty de 50 actions, ils sont comme des fonds communs de placement indiciels avec 3 distinctions importantes-

Les ETF se négocient sur les bourses comme n’importe quelle autre action, donc on achèterait des parts Nifty ETF comme on achèterait des actions de Reliance. Les ETF sont 100% passifs, il n’y a pas de gestionnaire de fonds qui prend des appels discrétionnaires sur les actions à acheter et à vendre . Le travail du gestionnaire de fonds consiste simplement à cloner l’indice sous-jacent qu’il suit. N’oubliez pas que nous avons parlé du fait que la plupart des gestionnaires de fonds communs de placement ne finissent pas par battre les marchés, investir dans des ETF signifierait qu’un investisseur achète le marché lui-même. Les ETF sont très bon marché et la plupart ont des ratios de dépenses inférieurs à 0,5%, certains sont même inférieurs 0,1%

Ce n’est un secret pour personne que chaque fois que des indices plus larges ont flirté avec un ratio P/E supérieur à 25, les années suivantes n’ont pas été trop importantes en termes de rendements. Il est temps pour un investisseur de réduire son exposition aux actions et de placer ses fonds dans un mélange d’or et de dette.

Prenez la route des ETF et achetez des ETF or, des ETF liquides, cela devrait représenter environ 70% du portefeuille d’un investisseur aujourd’hui, restez investi avec le solde 30% en actions.

Pour la composante actions, on peut acheter 3 ETF à savoir-

Nifty Next 50Nasdaq 100 ETFNifty value 20 ETF

Plusieurs maisons de fonds ont leurs propres ETF représentant les indices ci-dessus. Par conséquent, voici à quoi devrait ressembler votre portefeuille en ce moment-

35% – ETF LIQUIDE35% – ETF Or10% – Nifty Next ETF10% -Nasdaq 100 ETF10% – Nifty value 20 ETF

Au fur et à mesure que le marché corrige ce qu’il fera tôt ou tard, un investisseur devrait augmenter progressivement son exposition aux actions.

(Gaurav Udani est le fondateur et PDG de ThincRedBlu Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

