Sensex, Nifty enclenchent une séquence de 3 jours de défaites consécutives, clôturent avec des gains ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les marchés plus larges ont participé au rallye avec des indices à petite capitalisation surperformant les indices de référence. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont fait un retour sur Dalal Street aujourd’hui, aidant les indices de référence nationaux à monter en flèche au milieu d’indices mondiaux positifs. S&P BSE Sensex a terminé 638 points ou 1,22% de plus à 52 837 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a terminé 192 points ou 1,23% de plus à 15 824. Les marchés plus larges ont participé au rallye avec des indices à petite capitalisation surperformant les indices de référence. Bank Nifty a clôturé en hausse de 0,76% à 34 677, tandis que India VIX a perdu 10%. Les valeurs financières et informatiques figuraient parmi les principaux gagnants de Sensex, Tech Mahindra ayant augmenté de 5,4% pour terminer en tête de l’indice, suivi de Bajaj Finance, Bharti Airtel et Bajaj Finserv. Seuls HUL, Bajaj Auto, Asian Paints et Mahindra & Mahindra ont clôturé avec des pertes.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Les marchés boursiers indiens ont fortement bondi après une chute de trois jours suite à un rebond des marchés mondiaux et à un retour de l’appétit pour le risque. Le Nifty a marqué le plus gros gain d’un jour en 2 mois. Alors que les volumes étaient en ligne avec les moyennes récentes, le ratio avance-déclin a fortement augmenté dans le positif. Les indices midcap et smallcap ont progressé un peu plus que le Nifty. Nifty est à l’aube de la zone de downgap formée le 19 juillet. Si cette downgap est comblée et que nous nous déplaçons au-dessus de 15883, alors la voie pour continuer à monter s’ouvre vers la bande 15915-15962.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

“Le marché a connu une forte reprise le jour de l’expiration hebdomadaire après avoir été témoin d’une forte correction au cours des trois dernières séances. Techniquement, la texture à court terme du marché est toujours à la baisse. Cependant, le fort rebond d’aujourd’hui indique que la reprise devrait se poursuivre si les indices clés réussissent à s’échanger au-dessus de la SMA de 20 jours ou du niveau 15750/52600. Nous pensons que les niveaux 15750/52600 et 15700/52400 agiraient comme des niveaux de support cruciaux pour Nifty/Sensex. Au-dessus du même niveau, le rallye de repli devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 15880-15920/53200-53400. D’un autre côté, en dessous de 15700/52400, la texture de tendance haussière serait vulnérable.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« S’inspirant des marchés mondiaux fermes, le marché intérieur a connu une dynamique solide faisant fi des inquiétudes concernant la propagation de la vente de Covid-19 et de FII. Les marchés mondiaux ont continué à conserver leurs gains grâce à des rapports de bénéfices solides et se sont concentrés sur l’annonce de politique en cours de la Banque centrale européenne. Une confirmation par la Fed de poursuivre sa politique de soutien lors de la prochaine réunion malgré la montée des pressions inflationnistes sera un facteur clé pour maintenir la direction du rallye. »

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Choice Broking –

“Sur le plan technique, l’indice a formé une bougie Open Bullish Marabozu, ce qui suggère une force pour la session à venir. De plus, l’indice a clôturé au-dessus de 21DMA et 50 DMA, ce qui ajoute encore de la force au compteur. Indicateur de Momentum Horaire MACD montre également un croisement positif qui suggère une force pour le lendemain. À l’heure actuelle, le chouette a un support au niveau de 15600 tandis que la résistance se situe à 15950 niveaux. »

Jay Thakkar VP et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance –

“Le Nifty semble avoir formé un creux à court terme à 15500 niveaux et maintenant jusqu’à ce que ces niveaux ne soient pas cassés, le biais global reste positif. Les marchés ont rebondi après un territoire assez survendu, il y a donc eu un net rebond, mais il y a une résistance à 15900 niveaux à court terme, donc jusqu’à ce que ces niveaux ne soient pas supprimés, le Nifty peut se négocier dans une fourchette de 15900-15700 niveaux. L’indice peut enregistrer des bénéfices, c’est pourquoi nous vous recommandons d’acheter sur des creux proches des niveaux 15700-15650 sur Nifty. Le Bank Nifty n’a cependant connu qu’une structure haussière à trois vagues et il s’est inversé par rapport à 35 000 niveaux, ce qui agit comme une résistance évidente à court terme. Le Banknifty s’est négocié assez faiblement et à court terme, il devrait tester les niveaux de 34 000. »

