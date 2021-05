Sensex, Nifty end flat, midcap, smallcap stocks dépassent; voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

Les marchés se sont échangés de manière volatile dans une fourchette et ont terminé marginalement dans le vert au milieu de signaux mitigés

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en territoire positif pour la deuxième session consécutive lundi. Le Sensex à 30 actions a dépassé les 50650, tandis que le Nifty 50 a terminé un peu moins de 15200. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence des actions. S&P BSE MidCap a bondi de 0,86% ou 184 points pour terminer à 21 669,64, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a gagné 162 points ou 0,70% pour terminer à 23 292. L’ampleur du marché a été positive avec 1 967 actions en progression, tandis que 1 250 scrips ont diminué. Un total de 169 actions est resté inchangé.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

15200-15250 pose une résistance à court terme pour le Nifty. Cependant, la tendance reste positive et nous devrions être en mesure d’atteindre 15300. D’ici là, des creux ou des corrections intrajournalières peuvent être utilisés pour saisir des positions longues. Le support de 15000 est important et tant que cela tient à la clôture, nous sommes dans un marché haussier.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Une baisse régulière des nouveaux cas de covid et les espoirs de levée plus rapide du verrouillage ont incité le marché intérieur à prolonger ses gains. Des bénéfices trimestriels positifs et une atténuation des problèmes de qualité des actifs ont aidé les actions bancaires à attirer l’intérêt des acheteurs, tandis que les actions à moyenne et petite capitalisation ont surperformé. Sur le front mondial, les données du PMI manufacturier au Royaume-Uni et aux États-Unis ont rapporté des chiffres record, mais les investisseurs attendent des données sur l’inflation pour des orientations sur la politique monétaire.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Techniquement, l’indice astucieux a franchi la résistance antérieure des niveaux de 15044 et s’est maintenu au-dessus de la ligne de tendance baissière ainsi que de la formation du nuage Ichimoku qui suggère une force haussière du compteur. Un oscillateur stochastique et MACD a également suggéré un croisement positif sur la période quotidienne, ce qui a encore renforcé le compteur. À l’heure actuelle, l’astucieux semble avoir une résistance immédiate à 15340 niveaux et la résistance majeure est intacte à 15450 niveaux tandis que le support est placé à environ 15000 niveaux.

Ajit Mishra, vice-président – Recherche, Religare Broking Ltd

Les marchés se sont échangés de manière volatile dans une fourchette et ont terminé marginalement dans le vert au milieu de signaux mitigés. Après la hausse initiale, le point de repère a plané dans une plage jusqu’à la fin tandis que le mouvement sur le front plus large occupait les participants. Sur le plan sectoriel, une tendance mitigée a été observée, dans laquelle les produits de grande consommation, les métaux et les biens de consommation durables étaient les perdants, tandis que les banques, les biens d’équipement, l’électricité et le pétrole et le gaz étaient les principaux gagnants. Parmi les indices de référence, Nifty a fini par 0,2% à 15.198 niveaux. Les marchés plus larges ont surperformé et ont terminé dans une fourchette de 0,7 à 9%. Les marchés sont susceptibles de s’inspirer de la dernière jambe de bénéfices et de l’expiration prévue des F&O. En outre, les informations et les nouvelles mondiales liées aux cas de COVID et à la campagne de vaccination seront étroitement surveillées par les participants. Nous réitérons notre position haussière mais prudente et suggérons de garder l’accent sur la sélection des secteurs et des actions.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a ouvert un jour avec un petit écart mais a montré de petites réservations de bénéfices et a clôturé un jour à 15197 avec des gains minimes et a formé une petite bougie baissière sur le graphique journalier. L’indice progressif a une bonne zone de support autour de 15100-15000, toute baisse autour dudit niveau sera à nouveau une opportunité d’achat en maintenant le niveau d’arrêt global en dessous de la marque 15k, une résistance immédiate est placée dans la zone 15250-15330 autour de ce niveau, nous pouvons voir une réservation de profit .

