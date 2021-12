Sensex, Nifty enregistrent une croissance à deux chiffres au cours de l’année 21, l’indice BSE Smallcap se redresse de 61 % ; choses à surveiller en 2022

Bien que nous assistions à une reprise constante jusqu’à présent, l’augmentation des cas de COVID et les restrictions de précaution imposées par quelques États clés pourraient ébranler le sentiment à venir.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé l’année civile 2021 avec une double croissance, atteignant 24%. Le dernier jour de cette année civile, BSE Sensex a bondi de 460 points ou 0,80% pour terminer à 58254, tandis que l’indice Nifty 50 a ajouté 150 points ou 0,87% pour s’établir à 17354. Des actions telles que HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), Reliance Industries Ltd (RIL) et Titan Company ont contribué le plus à la hausse des indices aujourd’hui. Les marchés plus larges ont également participé au rallye. S&P BSE Midcap a terminé l’année 2021 avec une hausse de 37,5%, tandis que l’indice S&P BSE Smallcap a grimpé en flèche à 61,3%. Sur le plan sectoriel, l’indice Nifty Bank a augmenté de 14 pour cent cette année. India VIX a baissé de 2,06 pour cent à 16,22 niveaux.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les marchés se sont négociés ferme le dernier jour de bourse de 2021 et ont gagné près d’un pour cent. Le ton était optimiste depuis le début, mais les prises de bénéfices au cours de la seconde moitié ont légèrement réduit les gains. Les achats sains de poids lourds dans les secteurs du métal, de l’automobile et de la banque ont soutenu le rallye. Les marchés plus larges ont également terminé en hausse dans une fourchette de 1,5 à 1,6 %. Par conséquent, le Nifty a clôturé à 17354 niveaux ; en hausse de 0,9%. Bien que nous assistions à une reprise constante jusqu’à présent, l’augmentation des cas de COVID et les restrictions de précaution imposées par quelques États clés pourraient ébranler le sentiment à venir. En revanche, la participation de l’indice bancaire est certainement encourageante ce qui peut aider Nifty à tester les 17.500. Nous réitérons notre volonté de nous concentrer sur les thèmes/secteurs qui se négocient en synchronisation avec l’indice de référence et d’aligner les positions en conséquence.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice s’est négocié dans une formation de canal en baisse et face à la résistance de la bande supérieure de la formation se croisant au-dessus de celle-ci peut montrer un rallye à la hausse dans le compteur. Sur le graphique en quatre heures, l’indice a confirmé la bougie haussière de marubozu qui suggère une force pour une session à venir. De plus, l’indice s’est négocié au-dessus de 21&50-HMA, ce qui suggère une force dans le compteur. Cependant, un indicateur de dynamique STOCHASTIC & MACD se négocie avec un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17150 niveaux tandis que la résistance se situe à 17450 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17550-17700 niveaux. D’autre part, Bank Nifty a un support à 34800 niveaux et une résistance à 35800 niveaux.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a réussi à clôturer le mois de décembre sur une note positive à 17354 avec des gains de plus d’un pour cent et a formé une bougie haussière sur le graphique mensuel. Sur le graphique journalier, l’indice a connu une cassure de la ligne de tendance baissière qui laisse entendre que si l’indice parvient à négocier au-dessus de la zone 17200, le prochain mouvement vers 17600 est possible. base de clôture, le support immédiat de Nifty se rapproche de la zone 17270-17200 et la résistance se rapproche de la zone 17400-17500.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Sur le plan technique, la structure globale semble positive pour Nifty 50 car il parvient à se maintenir bien au-dessus du niveau de 17 200 sur une base de clôture pour les dernières sessions, ce qui est un signe positif pour l’indice techniquement et nous pensons pouvoir assister à des niveaux de 17 500 à court terme. . 17200 et 17500 sont un support et une résistance immédiats dans Nifty. Pour Bank Nifty, 35000 et 36000 sont un support et une résistance immédiats.

