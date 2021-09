Sensex, Nifty entrent-ils en phase de consolidation ? 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Les marchés boursiers nationaux ont commencé la semaine avec une lutte acharnée entre les ours et les haussiers et ont finalement clôturé avec des gains marginaux. Le S&P BSE Sensex est actuellement à 60 077 points tandis que le NSE Nifty 50 est à 17 855. Les marchés plus larges ont clôturé de manière mitigée tandis que Bank Nifty a grimpé de 0,90%, s’établissant à 38 171. L’Inde VIX a progressé de 6 %, clôturant à 18 niveaux. Mardi matin, SGX Nifty s’échangeait 30 points de plus, faisant allusion à une dynamique du marché en sourdine avant la cloche d’ouverture. Les indices mondiaux étaient mitigés mardi après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé dans des directions opposées lors de la séance de bourse précédente.

Veille mondiale : Le Dow Jones a clôturé sur des gains lundi, gagnant 0,21% tandis que le S&P 500 a chuté de 0,28% et le NASDAQ a chuté de 0,52%. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite était en hausse de 0,06% tandis que Hang Seng a zoomé de 0,92%. D’autre part, KOSPI, KOSDAQ, TOPIX et Nikkei 225 étaient en baisse avec des pertes.

Approche technique : Au cours de la séance de négociation volatile de lundi, Nifty a formé une petite bougie négative sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et inférieure mineure, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Techniquement, ce schéma indique un mouvement de consolidation sur le marché au cours des deux dernières séances après une forte hausse de jeudi. Cette action du marché signale un manque de forte participation à la vente sur le marché aux nouveaux sommets », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Bien que la formation du graphique de Nifty indique une faiblesse temporaire, la tendance à court terme est toujours positive. «Pour les day traders, le niveau de 17900 pourrait être l’obstacle immédiat, et en dessous du même niveau, la vague de correction pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17750-17710. D’un autre côté, si le Nifty passe au-dessus de 17900, la formation de poursuite de la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17950-18000 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales lundi, retirant Rs 594 crore des actions. Les FII étaient également des vendeurs nets d’options sur indices, retirant 2 072 crores de roupies. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales, pompant 1 397 crore de Rs.

L’ICRA révise ses prévisions de PIB : L’agence de notation ICRA a révisé sa projection de PIB réel 2021-2022 pour l’Inde à 9% contre 8,5% auparavant. Une accélération de la vaccination contre le COVID-19, des estimations anticipées saines de la récolte Kharif (d’été) et des dépenses gouvernementales plus rapides ont été les facteurs qui ont conduit à la révision, a déclaré l’agence de notation dans un communiqué. Pendant ce temps, la Reserve Bank of India s’attend à une croissance de l’économie de 9,5%.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.