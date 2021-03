Sensex, Nifty et Bank Nifty remontent jusqu’à 75% en FY21; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Alors qu’en termes absolus, Sensex a gagné plus de 20 000 points et Nifty 6 100 points. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 ont augmenté de 70% au cours de l’exercice 2020-21 (FY21) malgré les perturbations et les préoccupations liées au coronavirus. Au cours de l’exercice 21, le S&P BSE Sensex a augmenté de 68% tandis que l’indice Nifty 50 a grimpé de 71% grâce à de fortes entrées d’investissements de portefeuille étrangers de Rs 2,6 lakh crore. Alors qu’en termes absolus, Sensex a gagné plus de 20 000 points et Nifty 6 100 points. Alors que Bank Nifty a bondi de 75 pour cent au cours de l’exercice. L’indice à 30 actions a touché son plus bas d’un an de 27 500,79 le 3 avril 2020. Il a ensuite atteint son sommet record de 52 516,76 le 16 février 2021. Cependant, les indices principaux ont terminé le dernier jour de l’exercice actuel dans le négatif. territoire, tombant de plus de 1 pour cent. La liquidation des actions des banques privées et des TI a dépassé les achats d’actions des banques PSU, des FMCG et des guichets immobiliers. L’ampleur du marché a favorisé les baissiers, puisque 1 483 actions ont diminué tandis que 1 397 ont progressé. Un total de 199 scrips est resté inchangé. Sur le marché plus large, l’indice S&P BSE MidCap a terminé 15 points ou 0,07% plus haut à 20181,31 tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a avancé de 106 points par 0,52% pour terminer le commerce à 20649.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les marchés ouverts faiblement alors que Joe Biden dévoilera aujourd’hui son paquet d’infrastructure avec une augmentation des impôts sur les sociétés. Les jumeaux HDFC et les réservations de bénéfices dans les actions informatiques ont mené la baisse aujourd’hui, même si les actions du ciment et de l’immobilier ont suscité un vif intérêt des investisseurs. Sur le marché plus large, les banques PSU et certains noms pharmaceutiques ont été vus en pleine effervescence.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés n’ont pas réussi à dépasser 14950. Le niveau d’ouverture du Nifty était également le plus haut de la journée, ce qui signifie que le sentiment pour la journée a été baissier. Si nous dépassons 14950, nous pouvons projeter un objectif de 15200-15300. Si nous continuons à baisser et à casser 14500 sur une base de clôture, l’indice pourrait dériver davantage pour tester le récent creux de 14250.

Sahaj Agrawal, responsable de la recherche – produits dérivés, Kotak Securities

Il se passe beaucoup de choses sur le marché mondial – une forte hausse de l’indice du dollar et des rendements obligataires américains en hausse. Tout cela a conduit à une volatilité accrue des marchés intérieurs. Nous pensons que le marché reste dans une tendance haussière à moyen terme. Le fond de l’élan actuel est vu à 13450 et la résistance à 15600; nous prévoyons une activité liée à la fourchette avec une forte volatilité. Attendez-vous à ce que l’action spécifique aux actions se poursuive – les secteurs des produits de grande consommation, de l’informatique et de l’assurance échangent avec un biais positif offrant des opportunités d’achat de valeur.

Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities

Les actions nationales se sont négociées à la baisse aujourd’hui en raison des inquiétudes liées à un pic dans les affaires de Covid-19 et les restrictions qui en résultent ont continué de peser sur les sentiments des investisseurs. En outre, la hausse des rendements des bons du Trésor américain et le raffermissement de l’indice du dollar ont aggravé les inquiétudes. Nous pensons que les récentes annonces de couvre-feux nocturnes par divers gouvernements d’État et l’indication d’un verrouillage par le gouvernement de l’État du Maharashtra ne sont certainement pas de bon augure pour les actions. De plus, le renforcement de l’indice du dollar, qui avait déjà gagné 1,5% la semaine dernière et dépassé 93 niveaux jusqu’à présent cette semaine, a aggravé l’inquiétude des investisseurs dans les marchés émergents, dont l’Inde. Toute correction significative du marché ne devrait créer qu’une opportunité de négocier des actions de qualité. Les investisseurs doivent se concentrer sur les entreprises ayant une forte visibilité sur les bénéfices et des marges de sécurité.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.