Sensex, Nifty étape forte récupération intra-jour mais fin à plat; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Dalal Street a fait une reprise intra-journalière après s’être ouverte profondément dans le rouge. (Image: REUTERS)

Les indices boursiers de référence ont clôturé de manière mitigée lundi. S&P BSE Sensex a terminé 63 points en baisse à 48 718 points tandis que l’indice NSE Nifty à 50 actions a gagné 3 points et a clôturé à 14 634 points. Dalal Street a fait une reprise intra-journalière après s’être ouverte profondément dans le rouge. Les actions bancaires et les poids lourds de l’indice Reliance Industries Ltd ont été les principaux retardataires. Bharti Airtel, Hindustan Unilever et Maruti Suzuki India ont été les meilleurs gagnants. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence et clôturé confortablement en territoire positif.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Le soutien de 14400 a été très respecté. Nous avons pris un virage serré à partir de ce niveau pour revoir la résistance de 14700. Si nous pouvons dépasser ce niveau et rester au-dessus, nous avons encore des raisons de viser 15100. Si nous cassons 14400, nous pourrions glisser encore à 14100. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty a joué dans une fourchette comprise entre 15050 sur le côté supérieur et environ 14250 sur le côté inférieur. Le motif de cette plage est un triangle descendant à angle droit. La bande passante de Bollinger montre une contraction extrême de la volatilité. Le revers de la médaille est que nous ne savons pas quand l’évasion aura lieu et dans quelle direction elle prendra. Chaque fois que Nifty passe au-dessus de 15050-15000, attendez-vous à voir un mouvement express vers 15400+ dans les jours à venir. Le support majeur dans Nifty est à 14250. Les baisses devraient être achetées avec cela au point de sortie de l’alarme. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Le marché intérieur a rebondi après ses premières pertes pour se négocier à plat en raison des indices mondiaux et des achats forts observés dans les stocks de produits de grande consommation et de métaux. Les actions financières ont été les plus à la traîne en raison des faibles résultats des banques de taille moyenne et des NBFC, tandis que les achats d’intérêt ont été observés pour les actions à petite capitalisation. Les données du PMI manufacturier indien en avril étaient stables à 55,5 avec un léger changement par rapport aux données de mars de 55,4% principalement en raison de la reprise de la demande internationale de produits indiens.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«L’indice a ouvert une journée avec un fort écart vers le bas, mais a réussi à récupérer toute la journée perd dans la seconde moitié et a clôturé une journée à 14634 avec une perte minimale et a formé une bougie haussière sur le graphique quotidien. La structure globale semble toujours prudente jusqu’à ce que le trading en dessous de 14800 zones, du côté supérieur de l’indice, ait un obstacle difficile à 14720-14800, une réservation de bénéfices de zone est suggérée autour desdits niveaux, une nouvelle cassure ne sera que supérieure à la zone 14800 et de bons supports sont placés à 14550-14500 zone.”

Mohit Nigam, chef, PMS, Hem Securities –

«Les indices indiens ont donné un écart à l’ouverture principalement en raison des résultats électoraux déclarés hier; cependant, les marchés ont récupéré toutes les pertes de la journée et ont terminé sur une note plate. Sensex a clôturé en baisse de 0,13% et Nifty a terminé en hausse de 0,02% sur une journée très volatile. Les marchés ont réussi à maintenir 14 500 niveaux psychologiquement importants sur Nifty 50. Les métaux, les produits de grande consommation et quelques actions pharmaceutiques ont montré un certain intérêt d’achat sur le marché, l’indice des métaux ayant augmenté de 2% après un rallye stellaire le mois dernier et l’indice FMCG en hausse de 1% , la vente a été observée dans les actions bancaires et énergétiques aujourd’hui. Titan, IndusInd Bank, Reliance et Axis Bank ont ​​été les grands perdants du Nifty. Il continue d’être un achat sur le marché des creux. Les 14500 et 14200 sont des supports immédiats pour Nifty à court terme.

