Sensex, Nifty eye de nouveaux records d’ouverture; 5 choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les tendances sur SGX Nifty indiquaient un nouveau départ record pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Lors de la session précédente, Sensex, Nifty et Bank Nifty ont enregistré des records de clôture. L’ESB Sensex a progressé de 568 points pour terminer à 61 305, la première fois au-dessus de 61 300, tandis que l’indice Nifty 50 s’est établi à 18 338, en hausse de 177 points. Les analystes disent que les taureaux ont continué à rester en charge de la rue Dalal au milieu de la volatilité, préparant le terrain pour la saison des fêtes. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de déclencheurs négatifs, les tendances macroéconomiques continuent de s’améliorer d’un mois à l’autre. « Les marchés sont clairement d’humeur festive et nous assistons à une rotation plus rapide du secteur. La saison des bénéfices a commencé sur une note positive et doit continuer à fournir des chiffres solides au marché pour maintenir l’élan actuel », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services.

Résultats du 2e trimestre aujourd’hui : Sociétés cotées à l’ESB telles que UltraTech Cement, Larsen & Toubro Infotech, Route Mobile, Alok Industries, Concord Drugs, Craftsman Automation, Gujarat Hotels, Hathway Bhawani Cabletel & Datacom, Hatsun Agro Product, International Travel House, Lloyds Steels Industries, Navigant Corporate Advisors , Sunedison Infrastructure, SVP Global Ventures, Tanfac Industries, Tata Coffee et Uniply Decor annonceront leurs résultats du trimestre de septembre le 18 octobre.

Données FII et DII : Jeudi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur de Rs 1 681,60 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont vendu des actions d’une valeur nette de Rs 1 750,59 crore sur le marché boursier indien.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se négociaient pour la plupart à la baisse au début des échanges lundi. Le Nikkei du Japon a perdu 0,37% tandis que l’indice Topix a baissé de 0,4%. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,23%. L’indice Hang Seng à Hong Kong a chuté de 0,44%. Dans le commerce de nuit à Wall Street vendredi, les actions américaines ont augmenté et le Dow a enregistré son plus gros gain hebdomadaire en pourcentage depuis juin, selon .. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 382,2 points, ou 1,09%, à 35 294,76, le S&P 500 a gagné 33,11 points, ou 0,75%, à 4 471,37 et le Nasdaq Composite a ajouté 73,91 points, ou 0,5%, à 14 897,34.

Vue astucieuse : Sur le plan technique, le marché devrait rester en territoire haussier tant que Nifty se maintiendra au-dessus de 18100, a déclaré un analyste. « Nifty a formé une bougie haussière sur le graphique journalier et a formé des plus bas plus élevés au cours des trois dernières sessions. L’indicateur d’élan quotidien Stochastique et MACD ont montré des croisements positifs sur le graphique journalier qui soutient l’élan haussier », Aprajita Saxena, analyste de recherche , Trustline Securities, a déclaré à Financial Express Online.

Résistance Bank Nifty à 40 000 : L’indice se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. La résistance majeure est placée près de 39 800 à 40 000 niveaux. À la baisse, si les prix tombent en dessous de 38 800, nous pourrions alors tester les niveaux 38 200, a ajouté Saxena.

