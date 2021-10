Sensex, Nifty eye gap-down commence lundi; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Les analystes disent que sur les graphiques quotidiens, le Nifty a formé un modèle de type doji après un downgap suggérant un possible arrêt temporaire de la chute. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont continué à corriger vendredi, terminant en baisse de plus de 2% sur une base hebdomadaire. Lors de la session précédente, BSE Sensex a terminé en baisse de 361 points ou 0,6% à 58 766, tandis que l’indice Nifty 50 a perdu 86 points ou 0,5% pour s’établir à 17 532. Une multitude de facteurs tels que le RBI MPC, les bénéfices du troisième trimestre de l’exercice 22 par les sociétés cotées BSE, les prix du pétrole, le mouvement de la roupie et d’autres indices mondiaux guideront le marché boursier indien cette semaine. Les analystes disent que sur les graphiques quotidiens, le Nifty a formé un doji comme après un downgap suggérant un possible arrêt temporaire de la chute. « 17355-17452 pourrait être un support important pour le Nifty tandis que 17620 pourrait servir de résistance. 17792 à la hausse semble difficile à franchir à court terme », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities.

Activité FII et DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 131,39 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont déchargé des actions d’une valeur nette de Rs 613,08 crore sur le marché boursier indien.

Niveaux à surveiller aujourd’hui : Nifty devrait ouvrir de plat à positif, en hausse de 30 points à 17560. Nifty a une résistance dans la fourchette 17620-17650 et un support dans la fourchette 17300-17350. Tant que Nifty se négocie au-dessus de 17250, l’achat sur creux avec un stop-loss strict peut être utilisé comme stratégie. Toute chute en dessous de 17250 peut provoquer un renversement de tendance temporaire, a déclaré Gaurav Udani, PDG et fondateur de ThincRedBlu Securities.

RBI MPC cette semaine : Au milieu de la hausse des prix mondiaux des matières premières et de la nécessité de contenir l’inflation dans le pays, la Banque de réserve devrait maintenir le statu quo sur les taux d’intérêt pour la huitième fois consécutive lors de son prochain examen bimensuel de la politique monétaire plus tard dans la semaine, selon les experts.

Les emplois salariés augmentent : Emporté par les emplois salariés, l’emploi a augmenté de 8,5 millions en septembre pour s’établir à 406,2 millions, le niveau le plus élevé depuis mars 2020. Il reste cependant encore légèrement inférieur au niveau de septembre 2019 de 406,7 millions.

Veille mondiale : Les marchés boursiers asiatiques se sont échangés de manière mitigée au début des échanges. Au Japon, le Nikkei 225 a perdu 0,57% tandis que l’indice Topix a perdu 0,24%. Les actions de Wall Street ont bondi à une clôture plus élevée vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 482,54 points, soit 1,43 %, à 34 326,46 ; le S&P 500 a gagné 49,5 points, soit 1,15 %, à 4 357,04 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 118,12 points, soit 0,82 %, à 14 566,70.

