Sensex, Nifty eye gap-up commence mardi; cinq choses à savoir avant l’ouverture du marché

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient en baisse au début de la séance de mardi, alors que les inquiétudes croissantes liées à la défaillance du géant chinois de l’immobilier Evergrande pesaient sur les sentiments des investisseurs. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 48,50 points ou 0,28% à 17 422 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Lors de la session précédente, le S&P BSE Sensex était en baisse de 525 points ou 0,89% à 58 490 tandis que l’indice NSE Nifty 50 était en baisse de 188 points ou 1,07 % à 17 396. Les marchés boursiers asiatiques se négociaient en baisse au début de la séance de mardi, alors que les inquiétudes croissantes liées à la défaillance du géant chinois de l’immobilier Evergrande pesaient sur les sentiments des investisseurs. « Les investisseurs sont prudents avant la réunion de la Réserve fédérale et de la BCE cette semaine, dans l’attente d’indications sur le moment où la banque centrale commencera à retirer ses mesures de relance monétaire et commencera éventuellement à augmenter les taux d’intérêt. Ceci, ainsi que l’inquiétude suscitée par le ralentissement de la croissance économique et l’augmentation des cas de variantes Delta dans le monde, continuent de maintenir le marché nerveux. Même les valorisations ne sont pas confortables et pourraient donc conduire à des épisodes de prise de bénéfices », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Veille mondiale : Les actions en Asie-Pacifique étaient en baisse dans les échanges de mardi matin. Les actions japonaises ont baissé alors qu’elles retournaient au commerce après un lundi férié. Le Nikkei 225 a chuté de 1,84% tandis que l’indice Topix a perdu 1,74 %. L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,79%. En raison des craintes suscitées par les problèmes de China Evergrande, dans les échanges du jour au lendemain à Wall Street, le Dow Jones a chuté de 1,8%, le S&P500 de 1,7%, tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 2,19%.

Approche technique : “Une forte réservation de bénéfices s’est déclenchée sur le marché et la confirmation lundi d’un modèle de retournement supérieur à court terme devrait entraîner Nifty vers les niveaux 17200-17150 au cours des prochaines sessions. Toute tentative de rebond haussier à partir d’ici pourrait trouver une forte résistance à 17625 niveaux. Cependant, un mouvement en dessous de 17150 est susceptible d’ouvrir une faiblesse plus large à court terme », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Ouverture de l’introduction en bourse de Paras Defence : L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies de 170,77 crores de Rs sera ouverte aux souscriptions le 21 septembre, à une fourchette de prix de 165-175 Rs par action du visage de 10 Rs chacune. Il a amassé 51,23 crores de roupies auprès de cinq investisseurs clés avant son offre publique initiale (IPO).

Activité FII et DII : Lundi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur nette de Rs 92,54 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont vendu des actions d’une valeur nette de Rs 1 626,58 crore sur le marché boursier indien.

FinMin lancera l’exercice budgétaire à partir du 12 octobre : Le ministère des Finances lancera l’exercice de préparation du budget annuel pour 2022-2023 à partir du 12 octobre au milieu des signes de reprise de l’économie indienne durement touchée par la pandémie de COVID-19.

