Sensex, Nifty fin plat avec biais négatif; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Tech Mahindra, Bharti Airtel et Infosys ont été les principaux gagnants de Sensex mardi. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty ont terminé la journée à plat avec un biais négatif après avoir été témoins d’une certaine volatilité. Nifty a ouvert à des sommets historiques de 15 778 mais a rapidement glissé dans le rouge. Récupérant la plupart des pertes, l’indice a terminé la journée en baisse de 11,55 points à 15 740. Sensex a clôturé à 52 275. Tech Mahindra, Bharti Airtel et Infosys ont été les principaux gagnants de Sensex tandis que Kotak Mahindra Bank, HDFC, SBI et HDFC Bank ont ​​été les principaux retardataires. Parmi les indices sectoriels, Nifty Bank, Nifty Financial Services, Nifty PSU Bank, Nifty Private Bank et Nifty metal ont clôturé avec des pertes tandis que d’autres ont terminé avec des gains. Les marchés plus larges ont surperformé l’indice de référence tandis que l’indice de volatilité s’est soldé par des pertes.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

“Une petite bougie négative s’est formée aux nouveaux sommets de 15778 avec une ombre inférieure mineure. Techniquement, ce modèle affiche un mouvement saccadé en cours sur le marché. Le Nifty continue d’évoluer dans une fourchette et le statut de tendance haussière à court terme reste intact. Il n’y a aucune preuve de la formation d’un modèle d’inversion aux sommets. Un mouvement durable au-dessus des niveaux 15800, on peut s’attendre à ce que Nifty atteigne les niveaux 16200 au cours de la période de temps. Le support immédiat est placé à 15670.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

“Suite aux indices de la faiblesse de leurs pairs asiatiques, les indices de référence n’ont pas réussi à maintenir leur élan pour rester à des sommets historiques, cependant, le dynamisme du marché au sens large est maintenu. Les marchés mondiaux attendent les données sur l’inflation américaine, attendues jeudi, pour obtenir des indices sur les perspectives de la politique de la Fed et la reprise mondiale, ce qui apportera une certaine volatilité au cours de la semaine. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

« Le commerce d’aujourd’hui appartenait clairement aux Midcap Bulls, car nous avons vu à la fois des Midcaps de haute qualité dans tous les secteurs et des Smallcaps se rallier à un intérêt d’achat soutenu. Les baisses anticipées étaient également encourageantes aujourd’hui, avec des achats observés sur un large éventail d’actions. Les actions Power ont connu une activité élevée, les trois entités enregistrant des gains avec des volumes élevés. »

Mohit Nigam, chef, PMS – Hem Securities –

“Un bon retournement a été observé dans Nifty 50 par rapport au niveau de support immédiat de 15 700 et le trading au-dessus de 15 700 est positif à court terme. Des achats importants sont observés dans le secteur des technologies de l’information et des télécommunications tandis que la vente est observée dans le secteur des métaux et des banques. Tech Mahindra et Tata Motors ont été les meilleurs gagnants tandis que Hindalco et Tata Steel ont été les meilleurs perdants du Nifty 50 aujourd’hui. Les niveaux de résistance immédiats pour Nifty 50 sont 15850 et 16000 tandis que les niveaux de support clés pour Nifty 50 sont 15500 et 15300.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Courtage Religare –

“Les marchés ont terminé presque inchangés dans une séance de bourse volatile, en l’absence de tout déclencheur majeur. L’indice de référence a commencé sur une note plate, mais la pression à la vente dans les majors bancaires a poussé l’indice à la baisse au cours de la première heure de transaction. Les marchés plus larges ont poursuivi leur surperformance et ont terminé sur une note positive de l’ordre de 0,4-0,9%. En l’absence de tout déclencheur, nous pourrions assister à une consolidation supplémentaire de l’indice, il est donc prudent de continuer avec une approche de trading spécifique aux actions. Inutile de dire que la stabilité de l’indice bancaire est essentielle pour un nouveau mouvement directionnel de Nifty, sinon le mouvement terne se poursuivrait. »

