Sensex, Nifty finissent dans le rouge sur les prévisions de croissance du PIB réduites par la RBI; vérifiez comment trader la semaine prochaine

BSE Sensex et Nifty 50 ont effacé tous les gains du matin après que la RBI a annoncé vendredi le maintien du taux des prises en pension. BSE Sensex a terminé en baisse de 132 points à 52 100, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé en baisse de 20 points à 15 670. Au cours de la journée, Sensex a atteint un sommet de la journée à 52 389,02, tandis que Nifty 50 a atteint un nouveau record de 15 733,60. Les marchés plus larges ont surperformé les marchés des actions. L’indice BSE Midcap a terminé à 22 511,49 et l’indice Smallcap à 24 262. Les deux indices ont atteint un nouveau sommet de 52 semaines lors des transactions intrajournalières. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a augmenté de 1,23% et a terminé à 15,94. Le comité de politique monétaire (MPC) de la RBI a révisé à la baisse la projection de croissance à 9,5 pour cent contre 10,5 pour cent pour l’exercice en cours et a révisé la projection d’inflation à la hausse à 5,1 pour cent.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

Les marchés boursiers indiens ont poursuivi leur progression dans un contexte d’amélioration de la situation liée à la deuxième vague de Covid et d’attente d’un assouplissement progressif des restrictions de verrouillage. Cette semaine, Sensex et Nifty ont atteint un record de clôture. Le 3 juin, Nifty 50 et Sensex ont atteint un nouveau record de clôture de 15 690 et 52 232, respectivement. Les indices Midcap et Smallcap ont également évolué à la hausse cette semaine. L’indice Nifty-50 a gagné 1,4%, l’indice Nifty MidCap 100 a gagné 3,2% et l’indice Nifty Small Cap 100 a gagné 2,5% au cours de la semaine. Les FPI ont été des acheteurs nets d’actions indiennes en juin 2021. Au cours du 21 juin à ce jour, ils ont rapporté à hauteur de Rs 1 550 crore alors que les marchés ont commencé à évaluer la normalisation des conditions commerciales dans un contexte de dilution progressive des restrictions sur les activités par divers gouvernements des États car les nouveaux cas quotidiens de Covid-19 restent faibles. Après être passé sous les 1,58% la semaine dernière, le rendement de l’obligation de référence du Trésor à 10 ans est passé à 1,63%. L’attente d’une mousson normale, une position accommodante de la RBI, une baisse des nouveaux cas de Covid en Inde, un assouplissement progressif des restrictions de verrouillage et des signaux mondiaux positifs soutiendraient probablement le marché à court terme.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’indice a clôturé quelques points sous 15700 mais la tendance reste toujours positive et nous devrions nous diriger vers 15900-16000. Le Nifty a plusieurs supports à 15600, 15400 et 15300. Le plus crucial d’entre eux est le niveau 15300 qui doit être respecté sur une base de clôture. Les creux intra-journaliers devraient être utilisés pour accumuler des positions d’achat sur l’indice pour des cibles plus élevées.

Binod Modi, responsable de la stratégie, Reliance Securities

L’indice de référence Nifty s’est légèrement corrigé en raison de la contraction des financières, en particulier des banques. De plus, la faiblesse des signaux mondiaux a également pesé sur les sentiments. Notamment, une augmentation modérée de l’inflation prévue par la RBI dans les résultats de sa réunion politique aujourd’hui a conduit les rendements du G-sec à augmenter d’environ 3 points de base, ce qui a entraîné la réservation de bénéfices dans les banques. Notamment, Nifty a enregistré un gain hebdomadaire de 1,5% et a ajouté Rs 6 000 milliards de riches aux investisseurs au cours de la semaine. Le résultat de la réunion du MPC aujourd’hui était principalement conforme aux attentes car la RBI, en plus de maintenir le statu quo sur les taux directeurs, s’est concentrée sur la garantie de liquidités suffisantes dans le système et a soutenu les MPME et les entreprises frappées lors de la deuxième vague. Les investisseurs continueront de se concentrer sur la trajectoire du nombre de cas quotidiens et l’accélération de la vaccination dans le pays à court terme. Alors que les actions domestiques continuent de bien paraître, les investisseurs doivent se concentrer sur des actions de qualité avec une solide visibilité sur les bénéfices et des marges de sécurité. Selon nous, les secteurs considérés comme les principaux bénéficiaires de la relance des investissements devraient revenir sur le devant de la scène dans les semaines à venir.

Mohit Nigam, responsable PMS, Hem Securities

Nifty 50 a clôturé à 15 670,25 après une session commerciale volatile et une reprise décente dans les heures qui ont suivi. Les banques ont été les plus touchées après le résultat de la réunion de la RBI, tandis que l’automobile, les métaux et l’énergie étaient légèrement plus élevés. Les marchés plus larges continuent de gagner du terrain et surperforment les indices de référence. Les compteurs de financement du logement étaient sur une course après la hausse d’hier sur l’annonce de la nouvelle loi sur la location tandis que d’un autre côté, les actions de divertissement ont également connu un certain répit après le résultat de la réunion de RBI. Après avoir assisté à une reprise en fin de journée après les pertes, Nifty cherche à maintenir son élan à la hausse et les niveaux plus élevés à surveiller seront de 15 800 et 16 000. Les principaux niveaux de soutien à court terme restent à 15 500 et 15 300.

Nirali Shah, responsable de la recherche actions, Samco Securities

Le rythme de la saison des résultats du quatrième trimestre a été relativement plus lent au cours de cet exercice, où relativement moins d’entreprises de plusieurs secteurs ont annoncé leurs bénéfices jusqu’à présent. Les semaines à venir pourraient voir un certain nombre de poids lourds du PSU, notamment SAIL, NTPC, Coal India, etc., au centre de l’attention alors qu’ils publient leurs chiffres. En outre, des développements clés sur l’histoire du désinvestissement pourraient également garder les actions PSU sur le radar. Les investisseurs doivent donc placer les transactions sur les PSU avec prudence pour se protéger de tout choc imprévu dû à de telles annonces. Pendant ce temps, les marchés indiens pourraient continuer à imiter le mouvement des matières premières et des actions mondiales.

