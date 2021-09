Sensex, Nifty finissent en rouge après s’être remis des creux; peut rester limité à l’expiration de F&O demain

Les marchés boursiers nationaux sont restés volatils pour la deuxième journée consécutive mercredi, se terminant par des pertes. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux sont restés volatils pour la deuxième journée consécutive, se terminant par des pertes. Le S&P BSE Sensex s’est remis des creux de la journée et a clôturé en baisse de 254 points ou 0,43 % à 59 4113. NSE Nifty 50 est devenu positif au cours de la journée mais n’a pas réussi à conserver ses gains et a clôturé en baisse de 37 points ou 0,21% à 17 711 points. Les indices midcap et smallcap ont clôturé sur des gains tandis que les actions des banques privées figuraient parmi les principaux retardataires. Pour la session d’expiration mensuelle, les analystes pensent que Dalal Street pourrait rester dans une fourchette. Cependant, les analystes techniques pensent que les taureaux pourraient encore revenir à l’action si le support dans la fourchette 17500-17600 est respecté.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

«Les marchés ont connu une séance de négociation très volatile, marquée par de faibles indices mondiaux, mais l’indice de référence Nifty a de nouveau pris un support près de la SMA à 10 jours ou 17600 et s’est fortement inversé. Après la forte chute intrajournalière d’hier, l’indice a formé un motif de bougie à l’intérieur qui indique l’indécision entre les taureaux et les ours. À l’approche de l’expiration mensuelle des F&O, le marché pourrait poursuivre l’activité à fourchette étroite. Pour les day traders, 17800 -17850 serait le niveau de résistance clé tandis que 17625-17590 pourrait agir comme un support solide.

Ruchit Jain, analyste principal – technique et dérivés, Angel One –

“Le jour d’expiration mensuel des F&O pourrait être intéressant car le marché montre une certaine incertitude et la hausse des niveaux de VIX pourrait entraîner une volatilité plus élevée. Le niveau autour de 17575 serait le support crucial et s’il est dépassé, nous nous attendrions à une correction plus profonde des prix dans les prochains jours. D’un autre côté, 17800 et 17900 sont les résistances immédiates à surveiller. Il est conseillé aux traders de continuer à négocier avec une approche sectorielle/stock spécifique et d’éviter les positions agressives. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Nous sommes toujours dans la fourchette 17500-17950 ; il est obligatoire pour chaque côté d’être retiré si nous voulons échanger un mouvement significatif. Jusque-là, nous assisterons à des mouvements saccadés ou latéraux. La tendance macro est toujours positive, mais d’un point de vue commercial, il faut être prudent et diligent. Des décisions hâtives dans le trading peuvent avoir des conséquences fatales.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Techniquement, l’indice plane au-dessus de la formation de la bande de Bollinger moyenne et se déplace également au-dessus de 50-SMA, ce qui indique une présence haussière dans le compteur. De plus, l’indice a connu un croisement positif en stochastique. À l’heure actuelle, le Nifty a un support immédiat à 17500 tandis que la résistance se situe aux niveaux 17900/17950. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a ouvert une journée avec un écart vers le bas mais a réussi à montrer une certaine positivité et a clôturé une journée à 17712 avec une perte minimale et a formé une bougie haussière après avoir formé trois bougies rouges consécutives. L’indice a de nouveau respecté la zone de support de 17600, donc à l’avenir, ce sera également une zone de support immédiate et bonne suivie de la zone de 17500. De plus, toute baisse près de la zone de support mentionnée peut être à nouveau une opportunité d’achat en maintenant le niveau d’arrêt en dessous de la zone de 17500, la résistance approche de 17800 zone suivie de la zone 17900 et les traders peuvent enregistrer des bénéfices autour de ces niveaux.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché intérieur a commencé sur une tendance très négative en raison de la vente mondiale de mardi et des prix élevés du brut. La flambée des rendements du Trésor américain et le ralentissement de l’économie ont eu un impact sur les valeurs de croissance. Au cours de la journée, les marchés européens et asiatiques se sont redressés et les prix du brut se sont stabilisés. Les secteurs indiens orientés vers la croissance comme l’énergie, les métaux et la pharmacie se sont également fortement redressés, mais les ventes se sont poursuivies sur d’autres secteurs comme les banques du secteur privé et la consommation.

