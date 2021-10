Sensex, Nifty finissent plus bas le jour d’expiration F&O, Bank Nifty s’installe au-dessus de 40000 pour la 1ère fois; Support astucieux à 18000

Les ventes se sont poursuivies en raison des faibles résultats du deuxième trimestre, d’un marché mondial baissier et de la réalisation de bénéfices sur les actions informatiques, métalliques et immobilières

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en baisse pour la troisième journée consécutive le jour d’expiration hebdomadaire de F&O, alors que les poids lourds de l’indice tels que RIL et Infosys ont vacillé sous la pression de vente. S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 336 points ou 0,55% à 60 923, gagnant 437 points par rapport au plus bas de la journée. NSE Nifty 50 a clôturé à 18 178, en baisse de 88,5 points ou 0,48%. Bank Nifty a atteint un sommet de clôture record, finissant au-dessus de 40 000 pour la première fois de son histoire, à 40 136,95. Les poids lourds des indices tels que Reliance Industries Ltd, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Asian Paints, ont le plus contribué à la perte des indices. Sur le marché au sens large, l’indice des petites capitalisations a sous-performé les indices boursiers, chutant de 0,7% ou 199 points à 28 680. L’indice S&P BSE MidCap a perdu 0,4% ou 97 points pour s’établir à 25 817. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de près de 2 % pour s’établir à 17,98. Les analystes disent que le support de Nifty se situe désormais à 18 000. Les investisseurs peuvent profiter de toute baisse significative pour acheter des opportunités d’accumuler des actions de qualité.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Nifty est tombé pour le troisième jour; cependant, les volumes sont en baisse et le rapport avance-déclin s’améliore, bien qu’en dessous de 1:1. Cela pourrait signifier que la récente liquidation ou la faiblesse touche à sa fin. 18266-18350 pourrait être la prochaine résistance pour le Nifty tandis que 18030 pourrait être un support à court terme.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un bon écart, mais incapable de maintenir des sommets pendant longtemps et a enregistré des bénéfices avec une clôture donnée à 18178 avec une perte de demi pour cent après avoir montré une session volatile. Au cours de la dernière heure, l’indice a connu un fort recul de la bonne zone de support de 18100 qui va agir à nouveau comme une bonne zone de support pour les sessions à venir suivie d’une marque de 18k. est formé près de la zone 18280-18350 et un nouveau mouvement n’est possible qu’au-dessus de la zone 18400.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Les ventes se sont poursuivies en raison de la faiblesse des résultats du deuxième trimestre, d’un marché mondial baissier et de la réalisation de bénéfices sur les actions informatiques, métalliques et immobilières. Cependant, l’indice bancaire, en particulier les PSB, a évolué avec confiance dans l’attente de bons résultats trimestriels. La forte volatilité a contraint les investisseurs institutionnels étrangers et nationaux à rester vendeurs nets »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Nous pensons que les bénéfices enregistrés aujourd’hui sont sains pour le marché et toute baisse significative est une bonne opportunité d’accumuler des actions de qualité. Le support immédiat pour Nifty 50 est de 18 000.

Sachin Gupta, AVP – Recherche, Courtage de choix

Techniquement, l’indice a pris un bon support sur la bande de Bollinger moyenne et 21 SMA sur un graphique de quatre heures. De plus, un graphique sur quatre heures indique un soutien supplémentaire de l’indice. De plus, il a également formé un motif de chandelier en marteau haussier, ce qui suggère une force haussière de l’indice. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat au niveau de 18050 tandis qu’une résistance à la hausse se situe autour de 18400 niveaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.