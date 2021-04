Sensex, Nifty glisse des sommets intra-journaliers, mais se termine en vert; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les actions bancaires ont chuté dans les dernières heures des échanges avec HDFC Bank, Axis Bank, SBI et ICICI Bank, terminant la journée dans le rouge. (Image: REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales sont descendus des sommets intrajournaliers pour terminer la journée sur une note plate. S&P BSE Sensex a gagné 84 points au cours de la journée tandis que Nifty a ajouté 56 points mais n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de 14 900 – une zone de résistance cruciale, selon les analystes techniques. Les actions bancaires ont chuté dans les dernières heures des échanges avec HDFC Bank, Axis Bank, SBI et ICICI Bank, terminant la journée dans le rouge. Ultratech Cement et Titan ont été les meilleurs gagnants de l’indice. Marchés plus larges Les indices Nifty IT et Nifty Metal ont le plus progressé au cours de la journée.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities

«Les indices boursiers indiens de référence ont gagné pour la troisième journée consécutive le 08 avril – la plus longue séquence de ce type en un mois -, cependant, la volatilité hebdomadaire liée aux F&O a fait baisser les indices de leurs sommets intrajournaliers. Nifty a augmenté pendant la journée mais a abandonné une grande partie de ses gains vers la fin. En conséquence, il a formé un doji à longues pattes après une légère hausse. Cela suggère une légère prudence de la part des participants. Lors des mouvements ascendants, la bande 14984-15050 pourrait fournir une résistance au Nifty tandis que la bande 14716-14821 pourrait fournir un soutien. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

«Les marchés ont réussi à franchir 14950 mais n’ont pas réussi à se maintenir là-bas. Nous avons fait marche arrière à partir de là en quelques minutes et avons de nouveau fermé en dessous des 14900 niveaux. Si nous parvenons à dépasser les niveaux de 14950 à la clôture, nous pourrions passer à 15300-15400. D’un autre côté, si nous dérivons vers le bas et cassons 14500, nous pourrions chuter encore à 14200. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

«Le marché intérieur a poursuivi sa reprise optimiste soutenue par une politique monétaire accommodante, bien qu’il ait connu une consolidation au cours du second semestre en raison de ventes sur les valeurs bancaires. Les valeurs métalliques ont mené le rallye sectoriel grâce à de solides perspectives soutenues par la hausse des prix et de la production de l’acier. La saison des résultats du quatrième trimestre a commencé et le marché devrait connaître un rallye centré sur les actions dans les prochains jours, ce qui a une vision très positive. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

«Ne laissez pas la clôture plus ou moins plate de la transaction de jeudi enlever le crédit du BULLS qui a simplement emporté les honneurs avec un puissant rallye entre les noms du métal avec le soutien admirable des actions du ciment. Le marché plus large a connu un intérêt d’achat soutenu pour les noms de sucre et d’engrais. »

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance

«Nifty a clôturé bien au-dessus de 14850 niveaux alors que Nifty Bank a clôturé bien au-dessus de 32500 niveaux. Cela indique que la tendance à court terme est positive. L’objectif à la hausse se situe entre 15000 et 15075 niveaux alors que Banknifty devrait évoluer vers les niveaux 33500/35800. La semaine prochaine est une semaine tronquée, c’est pourquoi nous suggérons un call haussier ou un spread Bull Call Ratio. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.