Sensex, Nifty iront-ils plus haut ou les ours revisiteront-ils D-Street? 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Mardi, Nifty a formé une longue bougie de taureau avec une ombre inférieure mineure, selon les chartistes. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux reprennent leurs activités après un bref arrêt mercredi. Sensex se situe actuellement à 48 544 points, récupérant une partie des pertes de lundi. Nifty 50, en revanche, est réglé à 14 504. SGX Nifty était en baisse dans le rouge, laissant entrevoir un début négatif pour les marchés boursiers qui ont continué à fluctuer entre une large fourchette au cours des dernières séances de négociation. Les signaux mondiaux étaient mitigés jeudi. Les investisseurs sont susceptibles de garder un œil sur les bénéfices et de prendre note des actions spécifiques aux actions, tandis que la hausse des cas de coronavirus continue d’effrayer les investisseurs.

Veille mondiale: Mercredi, Wall Street s’est échangé de manière mixte avec Dow Jones clôturant avec des gains, mais le S&P 500 et le NASDAQ n’ont pas réussi à gagner et ont terminé dans le rouge. Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite, Hang Seng et KOSDAQ étaient dans le rouge tandis que les marchés boursiers japonais ont bondi.

Prise technique: Mardi, Nifty a formé une longue bougie de taureau avec une ombre inférieure mineure. «Techniquement, ce modèle indique une contre-attaque des taureaux à partir des plus bas et cela pourrait ouvrir davantage de rebond à court terme», a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Niveaux à surveiller: Désormais, Nifty doit tenir au-dessus de 14500 zones pour passer à 14650 et 14800 zones, tandis qu’à la baisse, le support existe dans 14 250 et 14 100 zones, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services. Pendant ce temps, Nagaraj Shetti est d’avis que Nifty pourrait revoir la fourchette supérieure d’environ 14 800 à 14 900 niveaux dans les semaines à venir. «Le soutien immédiat est placé à 14 420», a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII: Mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont continué à vendre des actions nationales, valant cette fois 730 crores de roupies. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, injectant mardi 243 crores de roupies.

Résultats aujourd’hui: Après TCS et Infosys, aujourd’hui un autre acteur majeur de l’informatique, Wipro annoncera ses résultats du quatrième trimestre. Parallèlement, Hathway Bhawani Cabletel et Tinplate Company annonceront également leurs résultats.

