Sensex, Nifty met fin à une frénésie de victoires de 4 jours, suit de faibles indices mondiaux; check Support astucieux, niveaux de résistance

L’ampleur du marché a été négative, 1 844 actions ayant progressé tandis que 1 205 baissaient. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 ont rompu la frénésie de gains de quatre jours mardi, se stabilisant à plus d’un demi pour cent. L’ESB Sensex a chuté de 340 points ou 0,69% pour se terminer à 49 161, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est stabilisé à 14 850, en baisse de 92 points ou 0,61%. L’ampleur du marché a été négative, 1 844 actions ayant progressé tandis que 1 205 baissaient. Un total de 190 scrips est resté inchangé. Sur le marché plus large, l’indice S&P BSE smallcap a atteint un nouveau plus haut sur 52 semaines de 22 679 transactions intrajournalières. À la clôture, il s’est établi à 22 606, en hausse de 180 points ou 0,80 pour cent. L’indice S&P BSE Midcap a également surperformé BSE Sensex, gagnant 0,6% ou 125 points pour s’établir à 20 933.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’indice a respecté le niveau de 14700 et s’est refermé bien au-dessus. Nous sommes dans une conjoncture intéressante où le Nifty devrait atteindre 15200-15250 et le stop est une clôture en dessous de 14700. Nous sommes plus proches du stop que de la cible, ce qui en fait un bon échange risque-récompense!

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Un jour où les marchés se sont corrigés en raison de la faiblesse des signaux mondiaux avant l’IPC attendu demain, nous avons été témoins de beaucoup d’action dans l’espace PSU. Le marché plus large a vu une action immense dans l’espace AGRI avec plusieurs actions affichant de beaux gains.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un fort écart vers le bas, mais a réussi à maintenir son flux haussier depuis le début de la journée et a clôturé une journée à 14847 avec une perte de près de 1%. L’indice a un obstacle raide sur le côté supérieur près de la zone 14900-15000 toute clôture quotidienne au-dessus de la marque 15k ne peut qu’activer le flux haussier global, sinon nous pourrions à nouveau voir la pression de vente du haut de gamme, les supports se rapprochent de la zone 14775-14700 se tenant au-dessus ladite structure des niveaux sera positive.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

C’était la session volatile de la journée car après une ouverture à la baisse de l’écart, l’indice astucieux a montré une certaine reprise en début de session, mais après cela, l’ours a de nouveau entraîné le marché à la baisse. Techniquement, l’indice astucieux s’est échangé en dessous de la ligne de tendance baissière ainsi que de la bande supérieure de la formation de Bollinger sur le graphique journalier, ce qui agit comme une résistance immédiate pour le compteur. Cependant, l’astucieux a donné une clôture au-dessus de 50 DMA et une formation de nuage Ichimoku, ce qui souligne la force haussière de l’indice. À l’heure actuelle, l’indice astucieux maintient le support à 14700 niveaux tandis qu’une résistance à la hausse semble à 15000 niveaux.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

La hausse des prix des matières premières, comme le prix international de l’acier, a atteint un niveau record, ce qui a fait craindre sur le marché mondial une hausse de l’inflation. Les marchés mondiaux reculent en prévision de futures hausses des taux d’intérêt, dans lesquelles le secteur de la technologie sera fortement touché car il en a le plus bénéficié pendant une pandémie. Les actions indiennes de métaux ont enregistré de légères réservations de bénéfices tandis que les achats d’intérêt sont observés pour les actions PSE.

Mohit Nigam, chef, PMS Hem Securities

Les marchés se sont remis du plus bas de la journée et ont terminé en baisse de 0,7%. Nifty a réussi à maintenir des niveaux de support importants de 14 800. Les actions des sociétés publiques ont montré un certain intérêt d’achat sur le marché avec l’indice Nifty PSE en hausse de 3,11% et Nifty PSU en hausse de 1,12%. Coal India, NTPC et IOC figuraient parmi les meilleurs gagnants du Nifty 50, tandis que JSW Steel, Hindalco et Kotak Mahindra Bank figuraient parmi les meilleurs perdants du Nifty 50 aujourd’hui. 14500-15000 est la gamme qui doit se casser pour un mouvement plus large et frais.

