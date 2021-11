Sensex, Nifty ne parviennent pas à continuer à marcher plus haut; les indices pourraient se consolider, selon les experts, attendez et surveillez

S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 109 points à 60 029 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 40 points pour terminer à 17 888. (Photo : REUTERS)

Les taureaux n’ont pas réussi à poursuivre leur marche haussière mardi alors que Sensex et Nifty ont clôturé avec des pertes après avoir assisté à une séance de négociation volatile. S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 109 points à 60 029 tandis que NSE Nifty 50 a perdu 40 points pour terminer à 17 888. Maruti et NTPC ont été les meilleurs gagnants sur Sensex, suivis de Titan, SBI et Larsen & Toubro. Tata Steel, Tech Mahindra et HCL Technologies ont été les principaux retardataires. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence, Bank Nifty se rapprochant des 40 000, gagnant 0,44%. Les indices Nifty Midcap 50 et smallcap 50 ont clôturé chacun en hausse de près de 1%.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

« Les investisseurs négocient prudemment avant le festival de Diwali et ont enregistré des bénéfices dans certains guichets qui ont fortement augmenté lors de la récente recrudescence. Après une ouverture ferme, Nifty n’a pas réussi à franchir le niveau de résistance crucial de 18000. Bien que la texture intrajournalière soit toujours positive, la principale préoccupation est que le Nifty a constamment été confronté à une résistance proche du niveau SMA de 20 jours ou 18000. Pour les traders, 18000 et 18050 pourraient constituer un niveau de cassure important. Nous sommes d’avis qu’avant l’expiration hebdomadaire, l’indice devrait se consolider dans une fourchette de 17800 à 18050 niveaux. Pour Nifty, le support intraday a été placé à 17850-17800, alors que le SMA à 20 jours ou 18050 agirait comme un niveau de résistance clé. En revanche, le limogeage de 17800 pourrait éventuellement déclencher une nouvelle vague de correction jusqu’à 17725. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Le Nifty n’a pas été en mesure de maintenir une clôture au-dessus de 17900 – c’est un point crucial car les marchés peuvent soit remonter, soit s’effondrer à partir de ce niveau. Par conséquent, il est conseillé de surveiller l’indice de près pendant quelques sessions avant de prendre un call directionnel. Les marchés peuvent donner 300 à 400 points de mouvement dans les deux sens.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a pris la résistance de 21 DMA et a montré une correction, le franchissement au-dessus de la même chose peut montrer un nouveau mouvement haussier. Sur le graphique horaire intrajournalier, l’indice s’est négocié avec un plus haut et un plus bas plus bas, ce qui indique une faiblesse pour la session à venir. Cependant, un indicateur de Momentum horaire MACD se négocie avec un croisement positif qui suggère que le mouvement haussier est intact. À l’heure actuelle, le Nifty a un support immédiat à 17700 tandis que la résistance atteint les niveaux 18030, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher les niveaux 18100-18200.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

« L’indice a formé une bonne zone de support autour de la zone 17850-17780 et se tenant au-dessus desdits niveaux, nous pouvons voir l’indice se négocier avec un biais positif. formé près de la marque 17950-1800 jusqu’à ce que nous ne dépassions pas la marque 18k, nous ne verrons peut-être pas d’achats agressifs sur les marchés.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Succombant à des sentiments mondiaux ternes, les indices nationaux n’ont pas réussi à gagner du terrain oscillant entre gains et pertes au cours de la session difficile d’aujourd’hui. Les marchés mondiaux restent nerveux avant les prochaines réunions de la Banque d’Angleterre et de la Fed où les banques centrales pourraient mettre fin aux mesures de relance de l’ère pandémique. Les actions des métaux, du pétrole et des matières premières ont traîné, alimentées par la prise de bénéfices, tandis que l’immobilier, la banque PSU et les biens de consommation durables ont fait de frêles tentatives pour relever les indices. Le secteur automobile a réussi à rester dynamique malgré les faibles chiffres des ventes d’automobiles signalés par les majors sectorielles en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de la hausse des prix du carburant et de la hausse des coûts des intrants.

